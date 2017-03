Ánh Viên, Quý Phước khởi đầu ấn tượng tại giải vô địch Đông Nam Á

Ánh Viên đang thi đấu khá thành công



Trước đó, tại giải Các lứa tuổi Đông Nam Á, Ánh Viên đã đạt những thành tích rất ấn tượng. Ánh Viên giành HCV ở các nội dung 400m tự do, 100m ngửa, 200m hỗn hợp, 200m tự do, 200m ngửa và 400m hỗn hợp, dung 200 m bướm, 800 m tự do, 50 m ngửa. Đặc biệt ở cự ly sở trường 400m hỗn hợp, Ánh Viên về đích với thời gian 4 phút 48 giây 35 và vượt gần 7 giây so với kỷ lục cũ 4 phút 53 giây 81 do chính mình lập ra năm ngoái.

Còn ở nội dung 800 m tự do, Ánh Viên đạt thành tích khá cao là 8 phút 49 giây 69, vượt hơn 3 giây so với thành tích của Viên tại SEA Games 2013 là 8 phút 52 giây 77.

Những thành tích trên cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của Ánh Viên nên VĐV người Cần Thơ tiếp tục được kỳ vọng sẽ giành nhiều HCV nhất cho đội tuyển bơi lội Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á đang diễn ra tại Singapre từ ngày 17-22/6.

Quý Phước là VĐV đầu tiên của Việt Nam tranh tài ở nội dung 200m tự do. Dù có sự cạnh tranh của nhà vô địch Đông Nam Á Yeo Kai Quan (Singapore), nhưng VĐV người Đà Nẵng vẫn về nhất với thành tích 1 phút 49 giây 69.

Đến lượt Ánh Viên, cô đã không có đối thủ ở nội dung là 400m tự do. Đây là nội dung Ánh Viên giành HCB tại SEA Games 27 vừa qua, với thành tích 4 phút 16 giây 08. Lần này thì Ánh Viên còn làm tốt hơn như thế, khi đạt thành tích 4 phút 12 giây 94, giành HCV. Đây cũng là KLQG mới được thiết lập.

Tại giải năm nay, Ngoài Ánh Viên, Quý Phước, những tài năng trẻ của bơi lội Việt Nam khác như Duy Khôi, Gia Mẫn…cũng rất được kỳ vọng.

Theo An An (Dân Trí)