Ánh Viên sẽ thắng Schooling để trở thành VĐV xuất sắc nhất SEA Games 2015?

Thi đấu xuất sắc trong ngày 9/6, thành tích của Ánh Viên hiện là 6 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc (HCB), 1 huy chương đồng (HCĐ).

Các nội dung mà Ánh Viên đã giành HCV là 200m bơi ngửa nữ, 200m bơi bướm nữ, 200m bơi tự do nữ, 200m bơi hỗn hợp nữ, 400m bơi hỗn hợp nữ và 800m bơi tự do nữ. Ánh Viên cũng đã phá 7 kỉ lục SEA Games, bao gồm 1 kỉ lục ở vòng loại nội dung 400m hỗn hợp nữ và 6 kỉ lục ở 6 nội dung mà cô giành HCV.





Với ngôi sao Schooling (thứ hai từ phải sang), đội tuyển bơi lội nam Singapore nhắm tới Olympic Rio 2016

Xếp ngay sau Ánh Viên trong danh sách VĐV xuất sắc của SEA Games 2015 là nam VĐV bơi lội Joseph Schooling của nước chủ nhà Singapore. Schooling giành cả 6 HCV, phá 6 kỉ lục SEA Games ở 6 nội dung mà anh tham dự, bao gồm: 100m bơi bướm nam, 100m tự do nam, 200m bơi bướm nam, 4x100m tiếp sức tự do nam, 4x200m tiếp sức tự do nam, 50m tự do nam.

Ánh Viên có lợi thế lớn trước Schooling trong cuộc đua giành danh hiệu VĐV xuất sắc nhất SEA Games bởi nhiều lý do.

Thứ nhất,cả 6 HCV mà Ánh Viên giành được đều là ở các nội dung cá nhân. Trong khi đó, 2/6 HCV của Schooling là ở các nội dung đồng đội: 4x100m tiếp sức tự do nam và 4x200m tiếp sức tự do nam. Về mặt tô điểm cho năng lực cá nhân, các HCV cá nhân đương nhiên có giá hơn các HCV đồng đội. Hơn nữa, trong 6 kỉ lục SEA Games mà Schooling phá, còn có 2 kỉ lục ở các nội dung thi đồng đội.

Thứ hai,Ánh Viên vẫn còn 3 nội dung nữa chưa thi đấu và cũng đều là các nội dung cá nhân: 400m tự do nữ, 200m bơi ngửa nữ và 100m bơi bướm nữ. Đây là 3 nội dung mà Ánh Viên đều có cơ hội lớn giành các tấm HCV. Schooling trong khi đó chỉ còn 2 nội dung chưa thi đấu là 50m bơi bướm nam và 200m hỗn hợp nam. Về mặt lý thuyết, Ánh Viên có nhiều cơ hội gia tăng thành tích cá nhân hơn.





Schooling cứ thi đấu là phá kỉ lục SEA Games

Thứ ba,các thành tích của Ánh Viên được đánh giá cao bởi các nội dung bơi của nữ cạnh tranh gay gắt hơn các nội dung của nam. Đối thủ của Ánh Viên ở các đường đưa cự ly ngắn như 50m bướm, 50m bơi ngửa là Tao Li, nhà vô địch châu Á và thế giới ở các cự ly này. Thực tế, Ánh Viên chỉ về đích thứ tư ở đường đua 50m bơi bướm nữ và HCĐ ở đường đưa 50m bơi ngửa. Người vô địch đều là Tao Li.

Tao Li là VĐV Trung Quốc nhập tịch Singapore, trở thành tượng đài ở đường đua xanh tại quốc đảo sư tử. Cô đã giành 2HCV ASIAD, 23 HCV SEA Games (chưa tính thành tích tại SEA Games 2015).





Tao Li (giữa) rất mạnh ở các cự ly ngắn

Đối thủ của Ánh Viên còn là một Quah Ting Wen, 22 tuổi, đã giành huy chương SEA Games từ năm 13 tuổi. Quah đã đánh bại Ánh Viên ở nội dung 100m tự do nữ (Ánh Viên giành HCB) và phá kỉ lục SEA Games ở nội dung này với thành tích 55 giây 93 (kỉ lục cũ 56 giây 03).

Trong khi đó ở nội dung của nam, Joseph Schooling gần như không có đối thủ xứng tầm. Hai VĐV bơi hàng đầu đều thuộc nước chủ nhà Singapore. Ngoài Schooling còn có Quah Zheng Wen, em trai của nữ kình ngư Quah Ting Wen.

Nước chủ nhà đã tính toán để Quah Zheng Wen “né” Schooling trong các nội dung sở trường. Quah Zheng Wen chỉ cùng đua với Schooling ở nội dung 100m tự do nam và 200m bơi bướm nam (Schooling đều giành HCV, Zheng Wen giành HCB).





Quah Ting Wen là đối thủ rất mạnh của Ánh Viên

Còn lại, ở 3 nội dung là 100m ngửa nam, 200m ngửa nam, 400m hỗn hợp nam, Zheng Wen đều độc diễn, giành HCV, phá 2 kỉ lục SEA Games. Zheng Wen và Schooling giúp đội nam Singapore giành 2 HCV đồng đội ở nội dung 4x100m tiếp sức và 4x200m tiếp sức.

Rõ ràng, cơ hội để Ánh Viên giành danh hiệu VĐV xuất sắc nhất SEA Games 2015 là rất sáng. Nó cũng đến từ những khó khăn mà cô phải nhận trong những ngày thi đấu qua.