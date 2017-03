Ánh Viên tỏa sáng, Việt Nam về nhì giải bơi trẻ Đông Nam Á

Trong ngày thi đấu cuối 8/6, Nguyễn Thị Ánh Viên đoạt thêm ba HC vàng ở nội dung 200m bướm, 800m tự do và 50m ngửa. Kết thúc giải bơi trẻ Đông Nam Á lần thứ 38, cô có tổng cộng chín HC vàng, ba HC bạc, một HC đồng. Với việc phá chín kỷ lục, Ánh Viên trở thành vận động viên xuất sắc tại giải năm nay.

Một số kỷ lục mới lập được tại giải năm nay của nữ kình ngư quê Cần Thơ đã vượt cả kết quả cô từng có ở SEA Games 27 hay giải vô địch bơi châu Á 2013.

Nụ cười tươi róicủa Ánh Viên. Ảnh: SSA.

Bên cạnh Ánh Viên, hai gương mặt khác của tuyển nữ là Trần Thị Hồng Cẩm và Nguyễn Diệp Phương Trâm cũng thi đấu thành công ở lứa tuổi dưới 13. Tài năng trẻ người Long An Hồng Cẩm tỏ ra vượt trội bạn bè đồng trang lứa ở nội dung bơi tự do với ba HC vàng 200m, 400m và 800m. Trong khi đó Phương Trâm chiếm ưu thế trên đường bơi ngắn với năm HC vàng 50m bướm, 100m bướm, 50m tự do, 100m tự do và 200m hỗn hợp.

Trần Duy Khôi cũng có được HC vàng 50m ngửa ở ngày thi đấu cuối cùng, tương tự như Huỳnh Thế Vĩ ở nội dung 200m ếch. Tuy nhiên nhà vô địch SEA Games 27 Lâm Quang Nhật gây thất vọng khi về nhì cự ly 1.500m.

Thu về 19 HC vàng, 13 HC bạc, 19 HC đồng, tuyển bơi Việt Nam xếp nhì bảng tổng sắp, đứng ngay trên Thái Lan được 16 HC vàng, 18 HC bạc, 18 HC đồng.

Trong khi đó, giành thêm 18 HC vàng ở ngày cuối cùng của giải, tuyển Singapore tiếp tục khẳng định sự thống trị của mình dưới làn bơi xanh khu vực. Với những vận động viên đầy triển vọng như Christie May, Nur Marina, Darren Chua, Dyan Koo Long, Maximillian Ang..., họ giành tổng cộng 44 HC vàng, 31 HC bạc, 25 HC đồng trong ba ngày diễn ra giải đấu.

VĐV thi đấu thành công nhất của Singapore là Darren Chua, với bốn HC vàng cá nhân và ba HC vàng đồng đội. Nam kình ngư này chỉ có một kỷ lục mới ở nội dung 200m bơi bướm nam.

Đội HC vàng HC bạc HC đồng Tổng Singapore 44 31 25 100 Việt Nam 19 13 19 51 Thái Lan 16 28 28 72 Malaysia 12 15 10 37 Indonesia 11 11 14 36 Philippines 0 4 4 8 Myanmar 0 1 1 2

Theo Đông Anh (VNE)