Áo vàng Nguyễn Thành Tâm 'xé' luôn áo xanh của Lê Văn Duẩn

Tại chặng 4, các tay đua xuất phát từ Tân An đến TP Trà Vinh, đường dài 89 km. Chiến thắng thuộc về tay đua trẻ Hà Thanh Tâm (BVTV An Giang) sau hai giờ 17'00''. Nguyễn Thành Tâm và Lê Văn Duẩn chia nhau hai vị trí nhì, ba.







Cuộc so kè giữa hai tay đua Nguyễn Thành Tâm (1) với Lê Văn Duẩn (áo xanh dương) luôn hấp dẫn và quyết liệt.

Kể từ sau Cúp Truyền hình TP.HCM 2016 (hồi tháng 4), cuộc so kè giữa hai tay đua có nước rút tốt nhất Việt Nam hiện nay chưa bao giờ thôi nóng trên đường đua. Nếu như ở chặng khai mạc, Duẩn vượt qua Tâm để trở thành người bước lên bục cao nhất thì ở chặng 3 Cao Lãnh - Tân An (Long An) dài 97 km, chiến thắng đã gọi tên Nguyễn Thành Tâm.

Ở cuộc đua các VĐV “xử” nhau bằng giây như giải đồng bằng thì nước rút của tay đua “chuyên tốc độ” trở thành thứ vũ khí lợi hại đối với HLV toan tính cho chiến thuật độc chiếm áo vàng. Sau hai chặng đầu khởi động không suôn sẻ, các tay đua miền Tây đã bắt đầu vào “phông”.

Trên bảng tổng sắp cá nhân, Nguyễn Thành Tâm có thời gian ít nhất 10 giờ 25’45”, tiếp tục giữ áo vàng. Anh tạo khoảng cách sáu giây so với Hà Thanh Tâm, đồng thời cách xa đối thủ cạnh tranh Lê Văn Duẩn bảy giây.

Tay đua VUS TP.HCM Lê Văn Duẩn (tổng điểm 73) sau ba chặng liên tiếp mặc áo xanh đã chính thức bị Nguyễn Thành Tâm (tổng điểm 75) vượt mặt dẫn trên đầu bảng xếp hạng nước rút.



Sau khi lấy áo vàng, tay đua Nguyễn Thành Tâm xuất sắc vươn lên dẫn đầu giải thưởng áo xanh.

Ở cuộc cạnh tranh ngôi nhất đồng đội, sáu đội VUS TP.HCM (tổng hạng 62), Gạo Hạt Ngọc Trời (113), Quân khu 7 (139), Dược Domesco Đồng Tháp (146), Mathnasium, BTV Bình Dương (269) có cùng tổng thời gian 31 giờ 18’39” nhưng đội đua TP nắm giữ ngôi đầu nhờ hơn các đối thủ chỉ số phụ.

Ngày mai (17-8), đoàn đua bước vào chặng đua 5 xuất phát từ Trà Vinh đi Sóc Trăng có lộ trình dự kiến 154 km.