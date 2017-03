Áp dụng luật mới ba thẻ vàng, nghỉ một trận

Chiều qua (9-10), tại Nha Trang đã diễn ra lễ bốc thăm. Bảng A gồm chủ nhà Khánh Hòa, Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An và Đồng Tâm Long An; bảng B gồm Tiền Giang, Nam Định, An Giang và Bình Định.

Nhận xét về bảng “xương”, Trưởng đoàn Khánh Hòa - Nguyễn Hồng Quang than thở: “Không may mắn khi chúng tôi rơi vào bảng đấu rất căng. gồm các đội mạnh và họ từng có truyền thống giành ngôi vô địch U-21 như Sông Lam và Đà Nẵng”. Sau lễ khai mạc lúc 15 giờ 30 ngày 11-10, trận đấu khai mạc giải giữa chủ nhà Khánh Hòa và Đà Nẵng vào lúc 15 giờ 55 (VTV3 trực tiếp). Nét mới năm nay là giải sẽ áp dụng luật thi đấu mới: khi cầu thủ bị phạt ba thẻ vàng mới phải nghỉ đấu một trận. Sáng nay (10-10), cuộc họp chuyên môn sẽ diễn ra với các đội tham dự. MINH QUANG