Argentina thiệt quân trầm trọng trước ngày tập trung

Những trụ cột chấn thương như Di Maria mới gia nhập PSG từ MU, Javier Pastor. Ngoài ra, theo HLV Gerardo Martino những cái tên khác như Zabareta, Biglia, hậu vệ đang chơi cho Lorenzo Emmanuel Mas, tiền vệ Matias Kranevitter của River Plate cũng trong tình trạng tương tự. HLV Martino vừa công bố 23 cầu thủ tập trung đá giao hữu tại Mỹ chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018 sẽ phải gọi thêm những gương mặt khác thay thế. Tại Mỹ, đội bóng xứ Tango sẽ đá giao hữu với Bolivia ngày 4-9 tại Houston, và đá với với Mexico tại Dallas bốn ngày sau. Sau đó tháng 10 quay về nhà đá World Cup.



Angel Di Maria sẽ phải vắng mặt đợt tập trung tuyển lần này.

Khi chuyển sang PSG từ MU, Di Maria cần thời gian để hồi phục chấn thương cùng với người đồng hương và đồng đội Pastore. Riêng hậu vệ phải của Man. City Zabareta nghỉ ít nhất một tháng để hồi phục dây chằn gối, còn Biglia thì bị rách cơ và chấn thương chân phải trong màu áo Lazio hồi tuần qua.

Nhiều khả năng nhà cầm quân Martino sẽ gọi thêm Nocilas Gaitan (Benfica), Angel Correa (At. Madrid) để thay thế Di Maria và Pastore. Phía At Madrid sẵn sàng nhả hậu vệ U-20 Argentina Correa cho đội bóng xứ Tango. Điều này cũng dễ hiểu vì HLV Simeone của At. Madrid cũng là cựu tuyển thủ Argentina. Nếu điều này xảy ra thì đây là vinh dự cho Correa vì đây là lần đầu tuyển thủ U-20 này được lên tuyển quốc gia.