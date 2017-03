Armstrong bị độc giả thần tượng mình đâm đơn kiện

Trong đơn kiện gửi tòa án California, chuyên gia tư vấn Rob Stutzman và bếp trưởng Jonathan Wheeler cho biết họ muốn đòi lại tiền mua sách bởi “vụ bê bối ô nhục và cú ngã từ vinh quang” của Armstrong.



Hai người này khẳng định họ và những người khác “sẽ không bao giờ mua sách của Armstrong nếu họ biết được sự thật về hành vi sai trái sử dụng chất cấm” của anh.



Đơn kiện cũng hướng tới những công ty xuất bản các cuốn sách của Armstrong mang tên "It's Not About the Bike" và "Every Second Counts."



Đơn kiện có ghi: “Stutzman đã mua cuốn sách tại California và đọc không sót một chữ nào.”



“Mặc dù Stutzman không hay mua, đọc sách song anh ấy đã hoàn toàn bị cuốn hút bởi sách của Armstrong và còn giới thiệu cho một vài người bạn.”



Vào năm ngoái, Armstrong đã bị cấm thi đấu suốt đời và tước bỏ toàn bộ bảy danh hiệu Tour de France sau khi Ủy ban phòng chống doping Mỹ phát hiện ra anh là tâm điểm của vụ bê bối doping lớn nhất lịch sử môn đua xe đạp.



Armstrong đã liên tục phủ nhận việc trên song vào tuần trước, anh đã thừa nhận tất cả trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey./.

Theo Quốc Thịnh (Vietnam+)