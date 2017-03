Arsenal sẽ được bảo vệ đặc biệt trong chuyến du đấu Việt Nam

Theo lịch trình, 5h45 sáng ngày 15/7 “Pháo thủ” hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Xác định sẽ có hàng nghìn CĐV “bao vây” Pháo thủ, như từng diễn ra năm 2008 khi Olympic Brazil sang Việt Nam đá giao hữu, BTC sẽ làm việc với sân bay để đón Arsenal phía trong chứ không ra ngoài sảnh. Thầy trò Wenger sẽ từ khu vực làm thủ tục được đưa thẳng ra xe để về khách sạn.

“Để tránh tình trạng người hâm mộ xô đẩy, chen lấn, cấu véo các ngôi sao Arsenal, BTC buộc phải làm theo cách này”, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung cho biết.

Như vậy, công tác bảo đảm an ninh sẽ được BTC triển khai ngay từ khi các cầu thủ Arsenal đặt chân xuống sân bay. Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết: “Arsenal yêu cầu rất cao về an ninh nên BTC trận đấu cũng phải nỗ lực tối đa để không có sơ suất nào, dù nhỏ nhất. BTC cũng đã lên các kế hoạch đảm bảo an ninh trước đó hàng tháng trời và đến thời điểm hiện tại, mọi thứ đã hoàn tất, chỉ còn chờ Arsenal tới Việt Nam”.

Được biết, riêng lực lượng công an làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh đã vào khoảng hơn 1.000 người. Cộng thêm nhân viên của VFF, BTC, sân Mỹ Đình…thì số an ninh lên tới 2.000 người.

Sau khi làm thủ tục xong tại sân bay, Arsenal sẽ được hộ tống về khách sạn InterContinental Hà Nội. CLB Arsenal do HLV Wenger dẫn đầu là được coi như các vị khách đặc biệt nhất trong năm của khách sạn và nên sẽ được bố trí ở những phòng đắt tiền nhất. Đi cùng đoàn sang Việt Nam có tới 19 phóng viên Anh quốc. Arsenal ở một khu riêng và không tiếp bất kỳ khách nào tại nơi ở. Ngoài phòng ở, BTC còn phải thuê phòng họp để khi cần có thể bàn bạc các vấn đề với đối tác Arsenal. Tất nhiên, đây chính là địa điểm được BTC bố trí lực lượng an ninh dày đặc để tránh tình trạng người lạ mặt vào trong.

Một trong những lý do Arsenal chọn khách sạn Intercontinental là bởi an ninh tại đây được đảm bảo ở cấp độ cao nhất. Khu vực cư trú của các thành viên Arsenal được cách ly tuyệt đối với bên ngoài.

Công an Hà Nội sẽ chỉ đạo công an quận Tây Hồ bảo vệ đội bạn 24/24 tại khách sạn InterContinental. Bộ phận an ninh sẽ cố gắng hạn chế tối đa sự cố không hay xảy ra. Theo Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, công an Hà Nội và VFF sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc đón tiếp và hy vọng sẽ đảm bảo tốt nhất khâu an ninh.

“Lực lượng an ninh chắc chắn sẽ phải tập trung tối đa. Công an Hà Nội, thậm chí còn sử dụng cả chó nghiệp vụ để bảo đảm an ninh”, ông Hỷ nói.

Ông Hỷ cũng cho biết, điều khoản hợp đồng quy định phía Việt Nam sẽ bị phạt rất nặng, có thể lên tới cả triệu USD nếu để xảy ra mất an toàn đối với thành viên “Pháo thủ”. Vấn đề an ninh vì vậy được đặt lên hàng đầu.

Trong 3 ngày ở Việt Nam, ngoài trận giao hữu với ĐTVN, Arsenal sẽ có rất nhiều các hoạt động. Cụ thể, ngày 15/7 họp báo, ngày 16/7 giao lưu với các cầu thủ trẻ xuất sắc của học viện Arsenal HAGL, đi thăm chùa Trấn Quốc, thăm trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu, trụ sở chi nhánh Eximbank, đi thăm hồ Gươm…trước khi giao lưu với 35.000 người hâm mộ trong buổi tập mở vào 18h trên sân Mỹ Đình.

Với lịch trình dày đặc như vậy, bất cứ sự chuẩn bị không kỹ lưỡng nào về khâu đảm bảo an ninh, có thể cũng xảy ra sự cố.

Riêng tại buổi tập và trận đấu giao hữu, CATP Hà Nội đề nghị K10 (Bộ Tư lệnh cảnh vệ Bộ Công an) phối hợp với CATP lắp đặt hệ thống cổng từ máy soi để kiểm soát tất cả người vào sân, không để khán giả mang chai nước và các vật lạ vào sân. Tất cả các đối tượng vào sân đều phải đi qua cổng từ này để kiểm soát. CATP cũng đã có kế hoạch phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phân luồng giao thông từ xa trên các tuyến đườg dẫn vào khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình.

“Cấm các loại xe ô tô, xe tải, xe khách không được đi ngang qua quảng trường Mỹ Đình trước 15h cho đến khi kết thúc trận đấu và khán giả về hết mới mở đường. Chỉ riêng xe bus được ưu tiên hoạt động”, ông Nguyễn Văn Hải - Phó trưởng phòng PA 83 (Phòng An ninh chính trị nội bộ CATP Hà Nội), trưởng tiểu ban an ninh của Ban tổ chức trận đấu cho biết.

Arsenal đã chính thức bắt đầu tour du đấu Hè 2013 bằng chuyến bay tới Indonesia. Sau trận giao hữu với ĐTQG nước này, thầy trò Arsene Wenger sẽ tới Việt Nam. Dự kiến, vào 5h45 ngày 15/7, Pháo thủ London sẽ có mặt ở sân bay Nội Bài. Sau khi đá giao hữu với ĐTVN, Arsenal sẽ lên đường tới Nhật Bản ngay trong đêm, lúc 22h ngày 15/7.

