AS Roma-Inter Milan (2-1): 90 phút, 10 thẻ vàng

Roma ở hiệp một chơi lấn lướt dù vắng át chủ bài Totti và mãi đến hiệp sau, Inter mới vùng lên nhưng đã muộn.

Nhà đương kim vô địch Inter bị thủng lưới phút 17 do lỗi thủ môn Cesar đấm bóng không dứt khoát từ cú đánh đầu của Burdiso để De Rossi đưa bóng vào lưới. Inter dồn lên cố gỡ, song Eto’o, Stankovic đều bỏ lỡ cơ hội, đáng tiếc nhất là cú đánh đầu bật xà của Samuel ở phút 42.

Ông Mourinho hiệp hai gia tăng hàng công khi tung Pandev vào hợp cùng Milito, Eto’o chơi ba mũi nhọn. Milito có pha sút bóng bật xà phút 49 và đến phút 66, anh mới thành công từ đường chuyền của Sneijder.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ AS Roma. Ảnh: GETTY IMAGES

Thế trận giằng co với những bài tấn công đáp trả thích thú. Roma với các pha xuống bóng của Vucinic, Riise, Toni và khách với những lần đột phá của Sneijder, Eto’o. Nhưng vận may chỉ mỉm cười với chủ nhà từ một bàn thắng may mắn ở phút 72. Taddei sút cầu âu trúng người Toni để tiền đạo này chớp lấy sút ngay làm thủ môn Cesar không kịp trở tay.

Ngược lại, Inter một lần nữa xui xẻo nhìn quả dứt điểm cuối cùng vào phút bù giờ của Milito… chạm xà.

Chiến thắng đem về cho ông Ranieri một cuộc phục thù mướt mồ hôi trước đối thủ không đội trời chung Mourinho từng hất mình ra khỏi ghế chỉ đạo Chelsea.

Trong khi đó, Inter trận tới gặp Bologna mất bốn vị trí Lucio, Maicon, Eto’o, Zanetti vừa lãnh thẻ vàng thứ hai và ba ngày nữa đụng độ CSKA Moscow ở tứ kết Champions League.

HUY KHANH