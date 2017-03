ASIAN Para Games 6: Khó chạm mốc 70 HCV

Trong số 12 HCV, có sáu VĐV xô ngã bảy kỷ lục châu Á ở hai môn điền kinh bơi lội. Xuất sắc nhất phải kể đến VĐV 20 tuổi Võ Huỳnh Anh Khoa (hạng thương tật S9) phá vỡ hai kỷ lục cự ly 50 m và 100 m tự do. Đặc biệt ở cự ly 50 m tự do, Anh Khoa thành tích 27”66 phá sâu kỷ lục cũ (29”80) đến hơn 2 giây đồng hồ.

Sau khi lập kỷ lục cự ly 100 m tự do, Võ Thanh Tùng (S5) thành tích 34”50 thiết lập thêm kỷ lục thứ hai cự ly 50 m tự do (kỷ lục cũ 37”40). Cự ly 50 m ngửa Đặng Văn Phong (S12) đưa mức kỷ lục mới lên 34”00, nhanh hơn 0,47 % giây so với kỷ lục của Sutat (Thái Lan) lập năm 2008.

Ba kỷ lục còn lại thuộc về các VĐV điền kinh Lê Đức Hùng (T11) cự ly 400 m đạt thành tích 54”39, Ngô Xuân Đoàn (F44) nội dung nhảy cao nam 1,68 m và Nguyễn Thị Hải (F58) ném lao đạt thành tích 25,28 m, vượt xa kỷ lục cũ của chính cô 19,58 m lập tại Philippines năm 2005. Tuy lập bảy kỷ lục châu Á nhưng thành tích của các VĐV Việt Nam chỉ được xác nhận kỷ lục đại hội.

Hôm nay (20-12), các VĐV bước vào ngày tranh tài cuối trước khi đại hội bế mạc vào ngày mai.

M.QUANG