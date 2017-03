Ba cha con sao bóng bầu dục chết vì cứu chó

Chỉ vì cứu một con chó, ngôi sao bóng bầu dục Nevin Spence của Bắc Ireland đã thiệt mạng cùng với anh trai và cha mình ở trong bể than bùn của trang trại tại Co. Down.

Cái chết của ngôi sao trẻ Nevin Spence khiến làng thể thao Anh thương tiếc. Vụ việc xảy ra khi ông Noel Spence, 52 tuổi, trong nỗ lực cứu một con chó khỏi bể than bùn đã rơi vào trong đó. Vì muốn cứu cha mình nên ngôi sao của đội Ulster, người anh trai Graham 30 tuổi và chị gái Emma cũng hít phải khí độc khi họ nhảy xuống cứu. Nevin, Graham và Noel đã chết ngay tại chỗ, còn Emma được đưa tới bệnh viện và tạm thời qua cơn nguy kịch. Đây là bi kịch thứ 2 xảy ra ở các trang trại của Bắc Ireland trong 10 năm qua khi trước đó cũng có 3 người chết vì khí ga. Tuy nhiên, bi kịch của nhà Spence có lẽ là tồi tệ nhất khi có đến 3 người thân trong một gia đình cùng qua đời, trong khi cô chị Emma, vốn là một họa sĩ chuyên vẽ chân dung các cầu thủ của đội Ulsters, phải cấp cứu ở bệnh viện Royal Victoria tại Belfast. Nevin Spence được đánh giá là một ngôi sao triển vọng của bóng bầu dục Bắc Ireland. Mới 22 tuổi nhưng anh từng là thành viên của đội Ulster lọt vào đến chung kết Heineken Cup vào mùa giải trước. Ngoài ra, Nevin cũng có tên trong đội U20 của Bắc Ireland. Cái chết của Nevin khiến nhiều CĐV của Ulster đau buồn và họ đã gửi thông điệp chia buồn đến sân Ravenhill. Trong khi đó, nhiều ngôi sao khác của Bắc Ireland đều tỏ ra bị sốc trước sự ra đi đột ngột của Nevin, trong số này có tay golf số 1 thế giới Rory McIlroy, VĐV snooker Mark Allen, cựu võ sĩ quyền Anh Barry McGuigan... Theo Anh Hào (VNE)