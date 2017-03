Bài 2: Bút sa gà chết

Năm mà họ oanh liệt thắng Cảng Sài Gòn trong trận chung kết ngay trên thánh địa Cảng. Thế nhưng cũng chính lực lượng ấy mùa 1995 Sông Bé lại trở nên nhà vô địch ngây thơ khi tham gia vào cuộc đồng ký đơn tẩy chay giải.

Nhà vô địch ngây thơ vào bẫy...

Với danh nghĩa nhà vô địch Cúp Quốc gia, Sông Bé năm ấy được đánh giá là đội mạnh với lực lượng trẻ, khỏe và tiềm năng. Chỉ tiếc là sau ngôi vô địch Cúp Quốc gia, nhiều cầu thủ ngộ nhận và chính lãnh đạo đội cũng thế. Giám đốc Sở TDTT Phạm Văn Sơn Khanh giao quyền quản lý đội cho ông Năm Nhật quá tơ trên chiến trường. Đội tuột dốc và đi một lèo đến cửa tranh chung kết ngược ở miền Trung, lúc đấy ông Năm Nhật lại bị “đàn anh” ở giải VĐQG giăng bẫy. “Chủ xị” khi ấy lại là ông phó chủ tịch VFF kiêm trưởng đoàn bóng đá Thể Công - Nguyễn Sĩ Hiển “họp” các đội đi chung kết ngược lại và đề nghị đồng ký đơn tẩy chay giải. Cùng với các đội Thể Công, Đà Nẵng, Bình Định, Long An, ông Năm Nhật đại diện cho Sông Bé “điểm chỉ” vào đơn tẩy chay giải nhằm gây áp lực với ban tổ chức.

Ngày khai mạc vòng chung kết ngược, sân Chi Lăng (Đà Nẵng) và Tự Do (Huế) căng như dây đàn nhưng vẫn phát bài “Khỏe vì nước” quen thuộc. Theo lịch 15 giờ bóng lăn trận Đà Nẵng - Sông Bé trên sân Tự Do và Long An - Bình Định ở sân Chi Lăng (Thể Công, Hải Quan nghỉ lượt trận đầu) nhưng đến 15 giờ 30 rồi 16 giờ vẫn không thấy bóng dáng các đội ra sân.

Ban tổ chức buộc phải lập biên bản bốn đội trên bỏ cuộc.

Theo đúng “kèo”, Thể Công cũng sẽ bỏ cuộc như bốn đội trên để hoàn tất “hợp đồng” mà năm đội đồng ký đơn bỏ cuộc. Thế nhưng giờ chót lại có một cuộc giải thoát cho chính... Thể Công.

Chơi dao và... đứt tay

Đúng lúc toàn đội Thể Công ra sân bay Đà Nẵng chuẩn bị làm thủ tục về Hà Nội (bỏ không đá giải) thì một đoàn đặc nhiệm của Cục Quân huấn cầm lệnh vào “chặn” đội ngay phòng chờ ở sân bay. “Tướng” Huy Cường dõng dạc đọc lệnh “trảm” trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển và HLV Nguyễn Văn Nhật và buộc toàn đội hủy vé lên xe quân đội về đồn Mang Cá chờ đá trận thủ tục với Hải Quan. Khi ấy đội trưởng Mạnh Cường than vãn “Chơi như vầy mùa tới chẳng ai chơi với mình cả” thì bị chỉ đạo phải tuân lệnh.

Xe bảng đỏ chờ sẵn bên ngoài sân bay và toàn đội trực chỉ ra Huế.

Đúng lịch đấu hai đội Hải Quan - Thể Công ra sân trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng vũ trang. Cầu thủ uể oải đá 90 phút thủ tục và cùng trụ hạng.

Ban tổ chức chỉ chờ có thế và ra quyết định bốn đội bỏ cuộc (cũng là bốn đội bị lừa).

Sau khi Thể Công bỏ bốn “bạn đời” ở lại đá trận thủ tục để trụ hạng, chính ông Năm Nhật - Trưởng đoàn Sông Bé ngồi buồn bã hỏi các “đàn anh” từ Nguyễn Lê Phong (Phó Giám đốc Sở TDTT Đà Nẵng), Út Toản (Giám đốc Sở TDTT Long An): “Mình bị lừa rồi! Các anh còn “đồ chơi” không?”.

Đấy được xem là giai đoạn tồi tệ nhất của bóng đá Sông Bé khi đường đường là tân vô địch Cúp Quốc gia lại đi chơi dại và chơi dao để rồi bị đứt tay.

1995 xuống hạng, 1997 lên rồi lại xuống, cứ thế bóng đá Sông Bé sau này đổi tên Bình Dương chật vật cho đến khi quyết định làm ăn tử tế.