Bán kết BTV Cup 2010: Chủ nhà dừng bước

Mưa to, sân trơn khiến hơn 8.000 khán giả Bình Dương thót tim theo dõi thủ môn Thế Anh chống đỡ vất vả. Trong khi đó, đội khách chỉ cần khóa chết mũi nhọn Timothy và tấn công mạch lạc đã liên tục đẩy chủ nhà lùi sâu. Mưa càng nặng hạt ở hiệp hai với loang lỗ những vũng nước đọng. Tổ trọng tài tung thử bóng rồi lắc đầu nguầy nguậy. Cầu thủ chủ nhà cứ muốn đá, phía Matsubara lại không chịu ra sân khiến trận đấu tạm hoãn.

May mà cơn mưa dứt nhưng các cầu thủ chơi bóng không khác gì “thủy chiến”. Cầu thủ có bóng là sút càng xa cầu môn càng tốt. Chủ nhà một lần mừng hụt sau quả đá phạt trực tiếp sát vạch 16,50 m của Leandro bật góc chữ A.

Đồng Tâm Long An cản bước Hải Phòng ở bán kết. Ảnh: XUÂN HUY

Hai đội bước vào đấu súng trên chấm luân lưu 11 m. Matsubara đã thắng Bình Dương 5-4, giành vé vào chung kết.

Trận bán kết trước đó, Đồng Tâm Long An qua mặt Hải Phòng 3-1. Đây là trận đấu ngang tài cân sức, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp. Hải Phòng gỡ hòa 1-1 ở phút 36 do công Văn Tuyến, sau khi Tshamala đánh đầu mở điểm cho Đồng Tâm Long An 3 phút trước. Hiệp hai, Danny David hai lần phá lưới đối thủ, ấn định chiến thắng thuyết phục 3-1.

Chiều mai (28-11), tranh hạng ba: Hải Phòng - Bình Dương (15 giờ 30). Chung kết: Đồng Tâm Long An - Matsubara (18 giờ).

PHẠM THỌ