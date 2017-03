Bán kết đơn Nam Wimbledon 2011: Djokovic lên đỉnh

Djokovic đã đánh chiếm thành công ngôi số 1 thế giới

Lần này, Djokovic đã không hụt bước trước cửa thiên đường như tại bán kết Roland Garros một tháng trước. Khi bên kia lưới không còn một Roger Federer đẳng cấp mà là một Jo-Wilfried Tsonga phụ thuộc nhiều vào phong độ, Djokovic bản lĩnh giành phần thắng 7-6 (7-4), 6-2, 6-7 (9-11), 6-3. Kết quả này khiến cuộc lội ngược dòng 5-7, 6-2, 6-2, 6-4 sau đó của Nadal trước Andy Murray chỉ còn nửa giá trị.



Rafa tiến đến ải cuối cùng trên hành trình bảo vệ danh hiệu Ông vua sân cỏ. Tuy nhiên, ngôi vị tay vợt số 1 thế giới mà anh nắm giữ suốt từ ngày 7/6 năm ngoái sẽ phải sang tên cho Nole từ thứ Hai 4/7 tới.



Kể cả trong trường hợp Nadal bảo vệ thành công danh hiệu Wimbledon, tổng điểm của tay vợt người Tây Ban Nha vẫn chỉ giậm chân tại chỗ ở mốc 12.070 (do phải bảo vệ 2.000 điểm giành được 1 năm trước). Khi đó, Djokovic có trong tay tổng điểm 12.485 (do chênh lệch giữa 1.200 điểm của chức á quân năm nay với vốn liếng 720 điểm của thành tích lọt đến bán kết năm ngoái). Còn trong trường hợp Djokovic vô địch, điểm số mới của anh sẽ tăng lên 13.285 (khi ấy Nadal sẽ chỉ còn 11.270 điểm).



Đáng ra, Djokovic đã có thể được ăn mừng niềm vui kép của mình sớm hơn nếu như anh tận dụng ngay được 1 trong 2 match point ở loạt tie-break set thứ ba. Anh liên tục dẫn Tsonga 6-5 rồi 8-7 ở loạt “đấu súng” này. Dù sao thì Djokovic cũng tránh được vết xe đổ của Federer ở tứ kết nhờ lối di chuyển nhanh như tên bắn và mắc ít lỗi hơn hẳn Tsonga (tỷ số unforced error là 13-29).



Ở trận bán kết thứ hai, Murray đã không duy trì được cái dớp “ai thắng set thứ nhất thì thắng luôn cả trận” trong 14 cuộc đối đầu gần đây với Nadal. Sự mạnh mẽ trong giao bóng và độ chính xác trong dứt điểm chỉ được niềm hi vọng của nước chủ nhà duy trì ở set đầu. Từ set thứ hai, Nadal cho thấy Murray có chén tới 50 miếng sushi một bữa vẫn là chưa đủ. Nhà ĐKVĐ vắt kiệt sức đối thủ khi liên tục bắt Murray chạy hết góc sân này sang góc sân kia để cứu bóng.



Bị quần chóng mặt như vậy, tay vợt số 4 thế giới không còn duy trì được sự chính xác nữa. Trong khi cả trận Nadal chỉ phạm có 7 lỗi tự đánh hỏng, Murray mắc tới 39 lỗi tương tự. Murray trở thành tay vợt thứ hai trong lịch sử ít nhất 3 lần đánh bán kết Wimbledon mà chưa một lần lọt đến trận tranh ngôi vô địch tại đây. Buồn thay, tiền lệ vô duyên ấy lại được tạo ra bởi… Tim Henman, một tay vợt nổi tiếng khác của xứ sương mù.



Chung kết Wimbledon 2011 sẽ là lần thứ 28 Nadal và Djokovic giáp mặt nhau. Tỷ số đối đầu đang là 16-11 nghiêng về Rafa nhưng 4 chiến thắng gần đây nhất lại thuộc về Nole.



Ít nhất thì Djokovic đã chấm dứt mạch 7 năm Nadal và Federer thay nhau thống trị vị trí số 1 thế giới (từ ngày 2/2/2004 đến nay). Kết quả ấy hoàn toàn xứng đáng cho tay vợt đang sở hữu thành tích thắng 47 – thua 1 và đã vô địch 7 giải đấu (trong đó có Australian Open và 4 giải Masters 1000) kể từ đầu năm 2011.



Kết quả cụ thể

(12) J.Tsonga (Pháp) – (2) N.Djokovic (Serbia) 6-7 (4-7) 2-6 7-6 (11-9) 3-6

(1) R.Nadal (TBN) – (4) A.Murray (Scotland) 5-7 6-2 6-2 6-4

Theo Hạnh Nguyễn (Bongdaplus)