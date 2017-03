Bán kết U-21: TP.HCM - An Giang 1-1 (luân lưu 4-1): Người hùng Thành Nam

Phút 21, Duy Phương bất ngờ tung cú sút từ 25 m làm bó tay thủ môn Thành Nam, san bằng cách biệt.

An Giang chơi thiếu người ở phút 87 do Kiên Trung bị thẻ vàng thứ hai phải rời sân. Nhưng ba phút còn lại không đủ cho TP.HCM giải quyết trận đấu và hai đội phải bước đến loạt luân lưu 11 m may rủi. Thủ môn Thành Nam đã trở thành người hùng của U-21 TP.HCM khi xuất sắc cản phá hai cú sút giúp đội nhà thắng 4-1 vào chung kết gặp Đà Nẵng (15 giờ ngày 14-9).