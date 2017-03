“Bản lĩnh Việt Nam”

Cùng với cựu danh thủ Tam Lang, tiền vệ Tài Em sẽ được vinh danh tại đêm trao giải Fair Play do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức trang trọng tại khách sạn Rex (ngày 29-1). Cầu thủ gốc Long An này đã được Hội đồng thẩm định giải thưởng “Bóng đá cao thượng” đánh giá rất cao thái độ kiên quyết nói không với cái xấu và báo cáo trung thực với ban huấn luyện trước trận bán kết với Myanmar tại SEA Games 2005 (Bacolod, Philippines).

Sự việc đã trôi qua hơn bảy năm rồi nhưng vẫn không ai quên cú sốc bán độ của một số cầu thủ khoác áo U-23 Việt Nam. Điều này sẽ không xảy ra nếu các cầu thủ khi ấy bình tĩnh và lắng nghe đội trưởng Tài Em khuyên can hành vi tiếp tay cho giới cá cược.

Buổi trưa 24-11-2005, chỉ vài giờ trước khi diễn ra trận bán kết SEA Games giữa U-23 Việt Nam và U-23 Myanmar, cựu tuyển thủ Quốc Vượng rủ rê một số đồng đội chỉ cần đá thắng cách biệt một bàn là mỗi người bỏ túi 20-30 triệu đồng. Tài Em khi nghe bàn bạc đã thẳng thắn nhắc nhở đồng đội và từ chối lời đề nghị khiếm nhã ấy.

Tài Em (phải) nêu cao tấm gương đạo đức trên sân cỏ lẫn ngoài đời. Ảnh: XUÂN HUY

Với trách nhiệm của một đội trưởng, Tài Em đã thuật lại câu chuyện cho trợ lý Lê Thụy Hải để tìm cách tháo gỡ. Vào trận, chính Tài Em là người đã mở điểm cho U-23 Việt Nam vào lưới Myanmar trong khi một số cầu thủ khác cố giữ khoảng cách đấy để làm tiền bất chính.

Sự việc vỡ lở giúp cơ quan điều tra phanh phui thêm một số vụ tiêu cực gây chấn động bóng đá Việt Nam. Hành động tố giác dũng cảm của Tài Em như một cơn lốc cuốn đi những thói hư tật xấu đã tồn tại rất lâu trong làng bóng mà trước đó từng có rất nhiều người biết nhưng ngại va chạm hoặc sợ trả thù nên không ai dám đấu tranh đẩy lùi tiêu cực. Nó giúp bóng đá Việt Nam chữa lành cơn bạo bệnh suốt một thời gian dài bị che giấu dưới bàn tay đen của những kẻ thao túng giới quần đùi áo số.

Có một chuyện thú vị hồi ấy là khi GS sử học Trần Văn Giàu qua báo chí biết được hành động của Tài Em đã mời anh đến thăm nhà riêng. Cố giáo sư gần trăm tuổi càng vui hơn khi biết Tài Em sinh ra cùng quê ông ở xã An Lục Long, huyện Châu Thành, Long An. Cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến Tài Em rất cảm động. Bác Giàu đã chia sẻ với Tài Em rất tình cảm như lời của một người cha đối với con: “Bác không biết cháu đá bóng hay ra sao nhưng bác rất quý cái đức của cháu. Bác có lời khen cháu và mong cháu hãy giữ cái đức ấy suốt cuộc đời mình…”.

Sau đó, Tài Em càng bất ngờ hơn khi GS Trần Văn Giàu thưởng cho anh 5 triệu đồng và cuốn sách Bản lĩnh Việt Nam do ông biên soạn. Cho đến bây giờ, Tài Em vẫn còn nhớ như in lời đề tặng của giáo sư và trân trọng cuốn sách như một báu vật: “Tài Em - cháu đã giữ vững bản sắc dân tộc Việt Nam và danh dự của Long An. Bác Giàu tặng cháu quyển sách”.

Quả bóng vàng cho tài và đức Cầu thủ Phan Văn Tài Em sẽ nhận giải “Vinh danh Fair Play tiêu biểu” trong đêm trao giải Fair Play của báo Pháp Luật TP.HCM nhờ hành động tố giác một số đồng đội bán độ ở Bacolod. Cũng trong năm 2005, Tài Em là chủ nhân của Quả bóng vàng Việt Nam và nằm trong tốp 10 VĐV tiêu biểu của cả nước. Đấy là những phần thưởng quý giá đối với một cầu thủ giỏi không chỉ về phong cách thi đấu mà còn thể hiện đạo đức của người làm nghề chân chính. Tài Em xuất thân từ “lò” đào tạo Long An và hiện đang là đội trưởng của CLB Sài Gòn XT. Anh từng đoạt rất nhiều giải thưởng cá nhân lẫn tập thể trong suốt hơn 10 năm đá bóng của mình.

GIA HUY