Bán miếng bánh truyền hình

AVG chưa thèm lên tiếng nhưng rõ ràng họ đang nắm đằng chuôi bởi bút đã sa. Trong khi đó, nói như đại diện của VPF thì giờ chỉ còn trông chờ vào thiện chí của AVG và điều đấy có nghĩa nếu AVG không chịu điều chỉnh thì các ông bầu làm bóng đá sẽ mất đi khoản thu lớn từ bản quyền truyền hình như các quốc gia vẫn làm.

Nhân chuyện này cũng cần nhắc đến Công ty Thai-League Co. Ltd là đơn vị tổ chức giải Thai-League hàng đầu Thái Lan. Họ bán bản quyền cho các đài truyền hình theo dạng đấu giá chứ không vời một ông lại và bán tất tần tật. Ngoài ra, Thai-League Co. Ltd không chọn một đối tác mà chọn cùng lúc ba đối tác để tránh việc phân phối độc quyền và mở rộng việc quảng bá giải đấu hàng đầu của mình.

Từ xuất phát điểm của việc bán một miếng bánh giữa hai nền bóng đá đã khác nhau và cũng nói lên nhiều vấn đề.

TẤN PHƯỚC