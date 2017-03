Bản tin thể thao ngày 25/12

1. Kết thúc 5 ngày được theo dõi trong bệnh viện sau ca phẫu thuật vì gãy chân, trong ngày hôm qua tiền đạo David Villa đã được về với gia đình. “Điều đó có nghĩa là số 7 của Barca có thể đón kỳ nghỉ Giáng sinh cùng gia đình”, website của đội bóng xứ Catalan khẳng định. Trước đó chân sút 30 tuổi đã bị dập xương ống chân trong trận Bán kết Club World Cup và được xác định phải ngồi ngoài 5 tháng.







Alex Ferguson không nhận thấy cần phải mộ quân

Adriano từng nổi tiếng về các trò ăn chơi và gây rối

Higuain không còn được trọng dụng như trước

Bất chấp những áp lực soán ngôi ngày càng lớn từ đối thủ Man City, HLV Alex Ferguson khẳng định ông sẽ không quá quan tâm đến việc tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. “Tôi hoàn toàn hài lòng với lực lượng hiện có cả về chiều sâu, chất lượng lẫn tuổi tác. Do vậy tôi sẽ không bị dao động bởi rất nhiều ý kiến trên các blog, website hối thúc CLB tích cực mua sắm trong tháng tới”.Nhằm ủng hộ thủ quân của mình trước việc phải hầu tòa vì bị nghi có lời lẽ phân biệt chủng tộc, các cầu thủ Chelsea vừa đề xuất CLB cho mặc áo đấu để ủng hộ John Terry, như cách các cầu thủ Liverpool từng thể hiện trong vụ Suarez bị cấm thi đấu 8 tuần. Tuy nhiên đề xuất trên đã bị BLĐ CLB bác bỏ. “Chúng tôi biết có một số cầu thủ và nhân viên của đội thảo luận về ý kiến này. CLB hoàn toàn ủng hộ John nhưng không cho rằng việc mặc áo thun là cách phù hợp để thể hiện điều đó”, người phát ngôn của the Blues khẳng định.Cựu tiền đạo của Inter Adriano vừa bị nghi dính líu đến một vụ nghịch súng gây thương tích. Nạn nhân là một cô gái 20 tuổi cùng trong nhóm của chân sút này. Theo cảnh sát địa phương, vụ việc xảy ra vào sáng sớm thứ Bảy khi Adriano cùng 4 phụ nữ và 1 vệ sỹ rời một hộp đêm ở quận Barra da Tijuca, thành phố Rio.Trong khi đang ngồi ở hàng ghế sau, cầu thủ người Brazil đã nghịch khẩu súng của vệ sỹ khiến cướp cò. Rất may là nạn nhân 20 tuổi Adriane Cirilo dos Pintos chỉ bị thương vào tay và đã được điều trị tại bệnh viện. Dù vậy phát biểu trên tờ Globoesporte, Adriano lại bác bỏ cáo buộc từ nạn nhân và khẳng định: “Khi ấy tôi ngồi ở ghế trước còn vụ bắn súng xảy ra ở ghế sau”.Trước những tin đồn về việc đang được MU quan tâm, chân sút Klaas-Jan Huntelaar khẳng định anh không hề quan tâm. “Tôi không hề hay biết gì về mối quan tâm từ Manchester United. Tôi sẽ thậm chí không suy xét thông tin đó bởi tôi hoàn toàn tập trung cho công việc tại Schalke. Hãy cứ để những lời đề nghị đến một cách lặng lẽ và sau đó chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra. Từ trước đến nay tôi luôn giữ thái độ như vậy. Hợp đồng của tôi còn thời hạn đến Hè 2013. Và nếu Schalke muốn đàm phán, tôi vui lòng lắng nghe”.Tờ La Stampa của Italia vừa đưa tin CLB Juventus đã chuẩn bị gửi tới Real Madrid lời đề nghị 24 triệu bảng cho chân sút Higuain. Thời gian gần đây tiền đạo người Argentina đã đánh mất vị trí chính thức vào tay Benzema và nhiều khả năng anh sẽ ra đi trong mùa Hè tới. Hiện tại ngoài Juve, Chelsea cũng được cho là rất quan tâm tới cầu thủ này bởi Anelka đã ra đi, Drogba phải dự CAN trong gần hết tháng 1 còn Torres vẫn thi đấu rất mờ nhạt.Chủ tịch CLB Gremio Paulo Odone khẳng định hậu vệ của họ là Mario Fernandes đã được Real Madrid dạm hỏi. Năm nay 21 tuổi nhưng Fernandes vừa có một mùa giải thành công và được xem như mục tiêu chuyển nhượng ưu tiên của HLV Mourinho. Dù vậy có vẻ CLB Brazil không muốn “nhả” người.“Chúng tôi có vài cuộc bàn thảo với Madrid hồi tháng 11 nhưng chưa hề thảo luận về tiền bạc bởi chúng tôi muốn Mario ở lại”, ông Odone phát biểu trên tờ Marca. “Chúng tôi không muốn bán còn cậu ấy cũng không muốn ra đi. Cậu ấy đang thấy hạnh phúc với cuộc sống tại đây”.