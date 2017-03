Ban Trọng tài chơi trò ‘đánh bùn sang ao’

Ai sẽ thay ông Mùi? Đã có người hỏi thẳng bầu Đức việc quyết liệt đòi “trảm” ông Mùi có phải để dọn đường cho ông Hiền lên không. Rất vui là bầu Đức đã khẳng định với từ “Không!”. Bầu Đức cũng không tiến cử ông Hiền dù ông bầu này thừa biết hồi Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng chọn trưởng Ban Trọng tài thì ban đầu ông có ý chọn ông Hiền nhưng phút 89 thì phải dựng ông Mùi lên do những mối quan hệ zích zắc. Nếu ông Hiền được dựng lên thì những trọng tài kỳ cựu sẽ thắc mắc khi xới lại sự cố sân Long An trận Gạch - Gỗ mà phía HA Gia Lai tung tin trọng tài Võ Minh Trí có ông ngoại người Long An để phút 89 phải thay ông Hiền điều hành trận đấu đấy thay ông Trí và kết quả là cả làng đều sợ quả 11 m mà Kiatisak đóng kịch để Gỗ đánh bại Gạch lên ngôi vô địch.