Bảng A, giải U-19 QG: Sông Lam và Hà Nội ACB đi tiếp

Như vậy ở bảng A, Sông Lam Nghệ An và Hà Nội ACB đã giành quyền đi tiếp vào tứ kết Giải bóng đá U-19 Cúp Sơn Kova. Với trận thắng vừa giành được, Hà Nội ACB được 27 điểm, đủ để loại Thể Công xếp thứ ba với 26 điểm.

Theo điều lệ, để xác định hai đội giành vé vớt ở hai bảng tám đội (bảng A và bảng C), kết quả hai lượt đấu đi về giữa đội xếp thứ ba và đội xếp chót bảng không được tính. Cụ thể ở bảng A, Thể Công bị trừ sáu điểm vì hai lần thắng đội xếp cuối bảng Thanh Hóa. Thế nên, cửa vào tứ kết bằng vé vớt của Thể Công còn tùy thuộc vào hai đội xếp thứ ba bảng B và C có hơn số điểm 20 hiện thời của Thể Công hay không.

Ngày 6-3, lượt đấu thứ 11 bảng B tiếp tục diễn ra với cặp đấu đáng chú ý Thành Long tiếp SHB Đà Nẵng. Nếu giành chiến thắng, Thành Long chắc chắn có mặt ở tứ kết trong khi đó Khánh Hòa chỉ cần kiếm một điểm trước Bình Định sẽ chắc suất. Lượt đấu 12 của bảng C tập trung vào hai trận An Giang gặp Đồng Tâm Long An và Đồng Tháp tiếp Bình Dương.