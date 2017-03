Báo Anh xin lỗi các cầu thủ Chelsea 

Vào ngày 29 tháng 9 qua, tờ Daily Star đã đăng một bài báo ngay trang nhất với nội dung là những cầu thủ của Chelsea đang tán tỉnh một loạt nữ diễn viên xinh đẹp của hai serie kịch đời thường được hâm mộ nhất nước Anh "Coronation Street" và Hollyoaks tại buổi lễ gây quĩ từ thiện có tên “The Sex and the City Ball”. Trong đó có nói rõ 3 ngôi sao John Terry, Ashley Cole và Didier Drogba đang tận hưởng thời gian vui vẻ bên các người đẹp khi các cầu thủ này đang có mặt ở khách sạn Lowry, Manchester trước một trận đấu gần đây.

Tại thời điểm đó 4 nữ diễn viên chính xinh đẹp của bộ phim “Sex And The City”, Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis và Cynthia Nixon cũng xuất hiện tại khách sạn này để tham gia buổi lễ gây quĩ từ thiện có tên “The Sex And The City Charity Ball” nhằm ủng hộ cho những trung tâm chữa trị bệnh ung thư tại miền Nam thành phố Manchester. Do đó những thông tin "lá cải" đã được tạp chí này đăng tải.

Và mới đây, đại diện của tờ Daily Star đã chính thức xác nhận những thông tin đã nêu trên là hoàn toàn sai sự thật và gửi lời xin lỗi chân thành đến CLB Chelsea và cầu thủ của “The Blues” về những sai sót làm ảnh hưởng đến hình ảnh và đời sống riêng của họ mà tạp chí này đã gây ra.