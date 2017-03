Báo chí Anh ấn tượng về CĐV Việt Nam

Mạnh Dũng (21) phấn khích cởi áo ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Arsenal. Ảnh: Quốc Khánh

Bình luận về không khí trên sân Mỹ Đình sau bàn thắng của ĐT Việt Nam, Daily Mail cho rằng “Không thể tưởng tượng nổi. Dường như cả SVĐ Mỹ Đình quên mất rằng đội bóng của họ vẫn đang thua 1-7. Đối với các CĐV Việt Nam, bàn thắng này như thể ĐT Việt Nam vừa giành chức vô địch World Cup trên sân nhà”.

Trong khi đó The Mirror đánh giá rằng dưới sự dẫn dắt của HLV Wenger, Arsenal cho thấy quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới của họ đang tiến triển tốt. Các cầu thủ Arsenal đã vượt qua được sức ép của hơn 40.000 người trên SVĐ Mỹ Đình và thể hiện được phẩm chất của một đội bóng hàng đầu nước Anh.

Bình luận về bầu không khí trên sân Mỹ Đình, phóng viên The Mirror nhận xét: “Mọi thứ ở đây quá tuyệt vời. Đám đông gần 50.000 CĐV Việt Nam được hưởng khoảnh khắc đặc biệt của mình khi Trần Mạnh Dũng ghi bàn thắng danh dự cho ĐT Việt Nam.



Cả SVĐ nổ tung, họ ăn mừng một cách điên dại như thể đội bóng của họ vừa giành chức vô địch Champions League. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời trên SVĐ Mỹ Đình và các CĐV Việt Nam hoàn toàn xứng đáng được hưởng niềm hạnh phúc đó”

Một tờ báo uy tín khác của nước Anh là The Guardian cũng đưa ra bình luận của mình: “Arsenal đã làm nên lịch sử khi trở thành đội bóng đầu tiên ở Premier League đến Việt Nam du đấu. Mặc dù Arsenal đã xuất phát với một đội hình mạnh hơn so với trận đấu ở Indonesia 3 ngày trước nhưng có thể thấy Việt Nam là đội bóng chơi chặt chẽ hơn so với Các ngôi sao Indonesia.



Hơn nữa, khán giả luôn đứng đằng sau họ, cổ vũ một cách cuồng nhiệt. Chắc chắn không có đội bóng nào ở cùng trình độ đó lại có được sự ủng hộ cuồng nhiệt như Việt Nam”.

Đối với phóng viên David Hytner, người có mặt trên sân Mỹ Đình tối 17/7, ấn tượng lớn nhất không phải là 7 bàn thắng của The Gunners mà chính là sự cuồng nhiệt của hơn 40.000 CĐV trên sân Mỹ Đình cùng màn ăn mừng rất “hoang dã” khi Trần Mạnh Dũng ghi bàn thắng cho ĐT Việt Nam.

Còn trang chủ của đội bóng thành London (www.arsenal.com) thì đăng tải rất nhiều hình ảnh, clip…bên lề trận đấu Arsenal - Việt Nam cùng bài phát biểu của HLV Arsene Wenger về trận đấu giữa ĐT Việt Nam và CLB Arsenal, về nền bóng đá Việt Nam, về triển vọng trở lại Việt Nam du đấu trong tương lai: “Để lại ấn tượng lớn nhất với chúng tôi chính là màn chào đón không thể nồng nhiệt hơn của người hâm mộ nơi đây và không khí tuyệt vời trên sân Mỹ Đình. Chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng trở lại Việt Nam bởi chúng tôi đã có những ký ức thật sự đẹp ở đất nước này.

Bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể tham dự các giải đấu châu lục cũng như World Cup trong tương lai. Tôi nhận thấy ở Việt Nam có những điều kiện cơ bản để phát triển bóng đá, giống như khi tôi ở Nhật Bản năm 1995 và 1996”.

Theo Hương Thùy (TT&VH Online)