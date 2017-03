Báo chí Myanmar khen ngợi U23 Việt Nam

Theo Soccer thì lẽ ra sau bàn thắng này, U23 Myanmar phải tận dụng lợi thế về mặt tinh thần để xốc tới và có thêm bàn thắng thứ 2 vào lưới U23 Việt Nam. Tờ báo này cũng chỉ trích HLV Park Sung Hwa đã không có những sự điều chỉnh cần thiết trong hiệp 2, sau khi U23 Việt Nam thực hiện một loạt sự thay đổi, và để cho các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc kiểm soát lối chơi.



Tóm lại, trang Soccer của Myanmar cho rằng sau khi đã để thua 0-2 ở trận lượt đi, thất bại 1-3 trong trận lượt về này trước U23 Việt Nam chứng tỏ rằng thầy trò HLV Park Sung Hwa chưa sẵn sàng cho công cuộc chinh phục ngôi vương trên sân nhà sau chưa đầy 2 tháng nữa.

HLV Hoàng Văn Phúc vẫn tỏ ra bình thản dù U23 Việt Nam đang có chuỗi 10 trận liên tiếp bất bại. Ảnh: Quang Nhựt

2. Tờ Myanmar Times bên cạnh việc chỉ trích lối chơi thiếu thuyết phục của đội chủ nhà, đặc biệt là sự hụt hơi về mặt thể lực trong những phút cuối trận dẫn tới 2 bàn thua đáng tiếc ở các phút 80 và 86, đã đánh giá cao màn trình diễn của các học trò HLV Hoàng Văn Phúc trong trận này.



Tờ báo này nhận định lối chơi của U23 Việt Nam ở trận này có dường nét hơn so với trận lượt đi và có những sự biến chuyển tùy theo diễn biến trận đấu. Myanmar Times còn ấn tượng với đội trưởng Văn Quyết của U23 Việt Nam cả về bàn thắng ghi được cũng như khả năng dẫn dắt lối chơi của U23 Việt Nam, và đánh giá đây sẽ là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của U23 Việt Nam tại SEA Games 27 sắp tới.

Trong khi đó, tờ Burma Times tỏ ra hoài nghi về thành công của U23 Myanmar tại SEA Games 27 sắp tới và cho rằng với phong độ thể hiện một cách thiếu ổn định trong thời gian qua, đặc biệt là trong 2 trận đấu gần đây: thắng Nay Pyi Taw 4-1 và thua U23 Việt Nam 1-3, thầy trò HLV Park Sung Hwa sẽ phải làm việc cật lực trong 2 tháng tới nếu không muốn khán giả nhà thất vọng

3. Nhật báo tiếng Anh hàng đầu của Myanmar là The New Light of Myanmar sau khi so sánh giữa U23 Myanmar và U23 Việt Nam thì kết luận rằng: U23 Việt Nam có vẻ như đang chạy đà tốt hơn so với U23 Myanmar.

Tuy nhiên, nhật báo này cũng không quên nhắc lại rằng cách đây 2 năm, U23 Myanmar cũng đã từng thảm bại 0-5 trước U23 Việt Nam tại VFF Cup 2011 nhưng rồi khi 2 đội gặp lại nhau tại SEA Games 26, các học trò của HLV Park Sung Hwa đã biết cách rút ra được những kinh nghiệm quý báu để rồi thủ hòa 0-0 ở vòng bảng, trước khi đánh bại U23 Việt Nam với tỷ số 4-1 trong trận tranh HCĐ.

Theo Hương Thùy (TT&VH Online)