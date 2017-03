Báo Công An TP.HCM vô địch giải Hội Nhà báo

Đây là lần thứ hai liên tiếp báo Công An TP.HCM đăng quang với phần thưởng 10 triệu đồng. HTV đoạt cú đúp giải phong cách lẫn hạng ba với chiến thắng VOH 4-3 và đội CLB PV An ninh Trật tự lên ngôi hạng B bằng trận thắng báo Khăn Quàng Đỏ 6-1. Thủ môn Ngọc Hiếu (báo Công An TP.HCM) đoạt giải xuất sắc nhất và cầu thủ Viết Mẫn (9, HTV) đoạt giải Vua phá lưới với 15 bàn thắng.

