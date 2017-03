Báo Pháp Luật TP.HCM vô địch giải Nhân Tài

Sân cỏ thiết kế chỉ cho năm cầu thủ đá nhưng vì các đội đều tuổi cao sức yếu nên chủ giải đồng ý mỗi đội thi đấu sáu người. Bốn đội gồm Báo Công An TP.HCM, Cựu sinh viên ĐH Tổng hợp, Liên quân Báo Pháp Luật TP.HCM và chủ nhà bốc thăm thi đấu loại trực tiếp chọn hai đội thắng vào chung kết. Báo Pháp Luật TP.HCM phút chót may mắn qua mặt chủ nhà với tỷ số 3-2, vào chung kết gặp Cựu sinh viên ĐH Tổng hợp (thắng Báo Công An TP.HCM 2-1). Hai đội chơi rất nhiệt tình dưới cái nắng gay gắt và sau hai hiệp đấu mệt nhoài, Báo Pháp Luật TP.HCM đã thắng 5-1, đoạt cúp vô địch.