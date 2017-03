Bảo vệ đội Brazil như thế nào?

Mọi phương án đã được triển khai và ngay từ khi các cầu thủ Brazil đặt chân đến Nội Bài cho đến lúc họ lên đường rời Việt Nam đều luôn có sự giám sát chặt chẽ 24/24 giờ của lực lượng bảo vệ và Công an Hà Nội.

VFF đã hợp đồng với Công ty Dịch vụ bảo vệ Đại An và theo các quan chức thì toàn bộ những yêu cầu từ phía đối tác và đội bạn sẽ được đáp ứng đầy đủ, trong đó có cả việc sẽ phải “mếch lòng báo chí” vốn quen hoạt động và tiếp cận “người nhà”.

Tuy phía bạn chưa yêu cầu nhưng phương án tập chiến thuật của Brazil không cho báo chí quay phim, chụp ảnh đã được tính đến. Đến giờ VFF vẫn còn chờ phía Brazil chấp thuận việc đồng ý cho khán giả được xem các cầu thủ xứ samba tập và có bán vé. Nếu được đồng ý thì chắc chắn đây sẽ là nguồn thu không nhỏ bởi vé bán ra dự kiến là 30-50 ngàn đồng.

Một thành viên trong ban lễ tân khẳng định chắc chắn các cầu thủ Brazil sẽ “ở yên” trong khách sạn Sheraton và khó có cuộc đánh lẻ nào ra ngoài đường phố Hà Nội. Tuy nhiên, nếu có theo yêu cầu từ đội bạn thì các bộ phận bảo vệ cũng phải triển khai phương án hai, trong đó có kế hoạch “bảo vệ yếu nhân” nhằm đảm bảo sự an toàn cho các cầu thủ bạn trước sự hâm mộ cuồng nhiệt của các fan Việt Nam.

Tất cả việc di chuyển của đội bạn từ tập luyện đến thi đấu (và thậm chí tham quan, nếu có) đều có lực lượng công an dẫn đường và bảo vệ nghiêm ngặt. Nói về vấn đề bảo vệ các cầu thủ Brazil, trung tá Nguyễn Văn Hải - Phó Chánh Văn phòng Công an Hà Nội cho biết Công an Hà Nội cũng tính cả đến phương án phòng, chống khủng bố và đã được triển khai trên toàn địa bàn, đặc biệt là Khu liên hợp thể thao quốc gia và nơi ăn nghỉ của đội bóng (khách sạn Sheraton) và các quan chức, trọng tài (khách sạn Horison).

Để tránh ùn tắc giao thông, đặc biệt ở các khu vực quanh sân Mỹ Đình, lực lượng Công an TP Hà Nội đã tính cả đến phương án bố trí một xe cẩu thường trực để kéo các xe con đậu trái phép nhằm giải phóng nhanh mặt bằng.