Barcelona - AC Milan: Ngày trở về của Ibrahimovic

Chelsea - Bayer Leverkusen và ngày trở về của Ballack Tiền vệ cựu đội trưởng Đức 34 tuổi đã lành chấn thương trở thành thủ lĩnh sẽ cùng tiền vệ trẻ mới nổi Schuerrle giúp Leverkusen quay lại giải sau bảy năm. Do lần trước bị bắt ra đi bất ngờ ngoài ý muốn nên anh hứa hẹn đây sẽ là cuộc tái ngộ thay cho lời chào từ giã khán giả Anh. Nhưng chào theo kiểu nào? Hòa hay thua? Thiếu thủ môn Adler nên sân khách khó hòa. Với chủ nhà Chelsea, tân HLV Villas-Boas có vẻ vẫn chưa tìm ra được phương án tấn công đạt hiệu quả tối ưu cùng lúc Drogba còn dưỡng thương mà Torres thì chưa hết “bí” nhưng với cặp Anelka – Sturridge, họ vẫn có thể tìm một chiến thắng cần thiết. Dortmund - Arsenal lập lại thế cân bằng Đức - Anh. Dortmund hy vọng “bù lỗ” cho Leverkusen bằng tận dụng lợi thế chủ nhà vượt qua đối thủ Anh vẫn chưa lấy lại sự ổn định khả quan sau khi mất cặp Fabregas - Nasri. Giờ chót đã kịp vớt vát Arteta và Mertesacker trám chỗ nhưng cũng khó hòa nhập nhanh được trong khi HLV Wenger còn lãnh án cấm ngồi băng chỉ đạo. May là có Mertesacker từ Đức mới về đánh giá Dortmund là đối thủ nguy hiểm nhất bảng (còn Marseille, Olympiakos) nên chắc chắn sẽ làm “quân sư” giúp HLV Wenger chuẩn bị trước cách cầm cự nhắm lấy 1 điểm an toàn.