Barcelona - AC Milan: Tiqui-taca giãy chết?

Đó là chưa kể những cú sốc khác như hai lần bị Real Madrid đánh bại chỉ trong vòng năm ngày.

Dù bản thân Messi vẫn giữ được phong độ cao nhưng như anh nói tất cả còn phụ thuộc vào toàn đội thi đấu thế nào. Mà điều này rõ ràng vừa qua Barcelona đã chịu ảnh hưởng tâm lý bất lợi từ việc HLV Vilanova vẫn tiếp tục nằm viện tại New York còn trợ lý Roura tạm quyền rất non kinh nghiệm. Thế nên trung vệ Pique phải than đội bóng giống như một “công ty không chủ tịch!”. Đã vậy, thủ lĩnh Xavi lại mới chấn thương chưa biết có hồi phục kịp hay không, còn Fabregas và Villa đá xuống chân thấy rõ. Hậu quả Barcelona thua ba trong bốn trận mới đây cùng con số 13 trận liền đều để bị thủng lưới.

Để lấp khoảng trống ở lượt đi, Barcelona phải tăng cường hàng công bằng cách tung Sanchez vào đá cặp với Messi. Thậm chí còn bổ sung thêm Pedro làm nên cú đấm mạnh với ba tiền đạo. Có thể đấy là phương án phù hợp nhằm phá vỡ bức tường thép cố thủ theo truyền thống catenaccio của Ý song đừng quên nếu không cẩn thận sẽ lãnh đòn đánh phản kích và chỉ một bàn thắng của AC Milan nữa thôi tất cả sẽ sụp đổ.

Tiqui-taca không chỉ bị một mà đã bị nhiều đội khai thác và triệt được vào thời điểm Barcelona như rắn mất đầu khi HLV trưởng Vilanova nằm viện.

Lượt đi AC Milan đã chủ động nhường cho Barcelona cầm bóng tha hồ thêu dệt và AC Milan chỉ tập trung mai phục rình chờ cướp bóng tổ chức phản công nhanh. Bên cạnh đó, họ còn phong tỏa Messi bằng hai cầu thủ châu Phi Muntari và K-P Boateng khiến Tiqui-taca hết bài.

Milan thắng lượt đi được xem là bất ngờ nhờ họ đã quá biết đối thủ sau 16 lần đụng độ trong quá khứ, gần nhất mùa rồi tứ kết thua bị loại. Cho nên bây giờ là cơ hội rửa hận vì trong lịch sử từ vòng này vào chưa có đội nào sân khách đã thua hai bàn trắng mà cuối cùng lội ngược dòng được. Cả Chủ tịch UEFA M. Platini cũng thừa nhận khó cho Barcelona quá!

Thế thì có thể sẽ là 90 phút giãy chết của Tiqui-taca.

Schalke 04 - Galatasaray (1-1): Đội Đức bất bại Cùng Juventus và Dortmund chưa thua từ đầu giải nhưng nếu trận này cũng bất bại với kết quả hòa 1-1 Schalke 04 sẽ bất lợi, còn hòa trên 1-1 thì bị loại! Biết vậy song cố thắng vẫn khó dù được lợi thế sân nhà do mất pháo thủ Huntelaar chấn thương. Ngược lại CLB Thổ Nhĩ Kỳ có hàng công mạnh đáng kể với tân binh Drogba, Sneijder cộng với Altintop và nhất là vua phá lưới nội địa Yilmar bảy bàn trong giải dứt khoát phải tấn công dồn dập và có bàn thôi. Galatasaray nổi tiếng với tính chiến đấu kiên cường lì lợm hứa hẹn mở bước đột phá hào hứng hơn Schalke 04 chuyên chơi kiểu thủ cứng để ăn chắc mặc bền.

HUY KHANH