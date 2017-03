Barcelona - Real Madrid (1-1): Mourinho mất tích

Mourinho - chuyên gia gây sự với UEFA được báo giới săn lùng và các ống kính truyền hình tìm kiếm nhưng không ai thấy ông trong trận tập bốn “siêu kinh điển”. Không có Mourinho, sự hỉ, nộ, ái, ố và khẩu chiến trên sân bóng giảm đi rất nhiều nhưng cũng giảm đi phần thú vị trong cuộc đấu trí. Ông thầy Mourinho không đến sân cũng chẳng chỉ đạo qua điện thoại đồng nghĩa với việc buông súng của “kền kền trắng”.

Kết quả Real bị loại dù hòa 1-1 ở lượt về đưa tổng tỉ số hai lượt trận lên 1-3.

Vì Mourinho chịu án treo nên trợ lý Karanka phải chỉ đạo trận đấu. Thông thường thì các HLV bị cấm ngồi ở khu kỹ thuật vẫn có thể chỉ đạo qua điện thoại hay bộ đàm bằng cách ngồi trên khán đài lệnh xuống nhưng ông Mourinho đã không làm thế và chọn cách xem trận đấu ở… khách sạn nơi đội bóng trú ngụ.

Mourinho ngồi ở khách sạn xem tivi (ảnh phải) trong khi các học trò bị loại ở Nou Camp tiếp tục lên án UEFA. Ảnh: GETTY IMAGES

Nguyên do ông Mourinho phải ngồi nhà vì “lý do an ninh”. Việc hiện diện của HLV này ở khán đài có thể gặp phản ứng quá khích của khán giả Barcelona tức giận việc ông công khai chỉ trích và hạ uy tín CLB này rằng đã mua chuộc UEFA để có chiến thắng và để được bao che...

Trước đó ông Mourinho có đề nghị được ngồi ở khán đài VIP sân Nou Camp thì bị chính ban tổ chức sân từ chối với cái cớ đã ưu tiên cho tất cả khách VIP rồi.

Không có Mourinho, chiến thuật kiểu chọc tức con mồi mà Real vận hành ở ba tập trước đã không thể thực hiện được. Vào cuộc chủ nhà Barcelona đã áp đảo tấn công liên tục suốt cả hiệp một, song nhờ thủ môn Casillas chơi quá hay đã giữ được mành lưới cho Real. Qua hiệp hai, Pedro mở tỉ số từ quả chọc khe rất hay của Iniesta, sau đó giảm nhịp độ trận đấu tạo cơ hội cho Marcelo gỡ hòa 1-1. Kết quả đấy giữ nguyên đến hết trận và quá đủ để Barcelona đi tiếp với tổng tỉ số 3-1 sau hai lượt trận.

Dù bị loại nhưng thủ môn Casillas lẫn Alonso và Ronaldo không bỏ lỡ cơ hội tiếp tục lặp lại luận điểm của thầy Mourinho khi tiếp tục tố Barcelona được UEFA thiên vị. Mọi cái xoay quanh bàn thắng của Higuain ở đầu hiệp hai nhưng bị trọng tài De Bleekere (Bỉ) không công nhận do trước đó Ronaldo đã phạm lỗi xô Mascherano té ngã. Tuy nhiên, Ronaldo phản đối cho rằng anh không có lỗi mà do Pique phạm lỗi trước xô mình vào người Mascherano và tiền vệ này nhanh chóng giả bộ té! Anh ngán ngẩm kết luận: “Chúng tôi đã bị cướp mất hy vọng vào chung kết. Đây là “nhiệm vụ bất khả thi đối với chúng tôi… Năm tới tốt nhất là khỏi đá mà cứ trao thẳng cúp cho Barcelona!”.

Coi chừng đến lượt Ronaldo bị UEFA “treo” như đã từng “thi hành án” nặng với Mourinho vì tội loạn ngôn.

HUY KHANH