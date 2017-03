Bắt mạch Malaysia qua trận hòa Singapore 2-2: Khó chơi đấy!

Một trận đấu mà cả hai đội đều chơi cởi mở và quyết liệt. HLV Sathianathan mạnh dạn tung cặp tiền đạo hay nhất vào sân là Zainal rất giàu kinh nghiệm cùng tiền đạo Zaquan trong đội hình xuất phát. Chơi phía sau hai tiền đạo này là Hairudin Omar. Trong khi đó, tiền vệ công Indra Putra được trả về đúng cánh trái thay vì đá ở trung tâm như những trận gần đây. So với đội hình cơ bản 4-4-2 ở Merdeka Cup và Cúp Hoàng gia Myanmar thì HLV Sathianathan đã có sự xáo trộn rất nhiều.

Với cách bố trí này, Malaysia rất mạnh trong tấn công. Và các học trò HLV Sathianathan đã mạnh dạn tấn công ngay từ đầu trận.

Nét đáng chú ý của chủ nhà Malaysia (cũng là đối thủ của Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup) là hậu vệ trái Hardi Jaafar lên tham gia tấn công rất mạnh mẽ và quyết liệt. Jaafar hợp cùng Indra Putra bên hành lang trái tạo nên những đợt tấn công rất bén. Cũng chính Jaafar dù là hậu vệ nhưng lại là nhân vật quân bình tỷ số 2-2 cho Malaysia ở phút thứ 75.

Theo hãng tin Bernama lẫn New Straits Times thì trận đấu trên được đánh giá chất lượng cao và Malaysia được xem là đối thủ nặng ký tại giải này bởi lối chơi rất tiến bộ so với những giải đấu gần đây. Các hãng thông tấn trên nhận định HLV Sathianathan đã chơi sơ đồ 4-3-1-2 và điều này giúp ông gây áp lực lên phần sân đối phương nhiều hơn so với những gì ông thực hiện ở Merdeka Cup và Cúp Hoàng gia Myanmar.

Sau trận đấu HLV Sathianthan nhận xét: “Đội bóng chúng tôi đã hoàn thành 90% công việc chuẩn bị cho AFF Cup. Lẽ ra là một trận thắng cho Malaysia nếu các cầu thủ tận dụng cơ hội tốt hơn”.

Như vậy, càng về những ngày cuối cùng, Malaysia lại càng chứng tỏ quyết tâm của mình không chỉ nuôi mục tiêu vào bán kết mà phải có mặt trong trận chung kết.

Đó cũng là bức thông điệp nghiêm túc mà tuyển Malaysia gửi đến tuyển Việt Nam.