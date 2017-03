Bật mí lễ tái hôn của vợ chồng Beckham

Lễ này do Beckham là người nảy sinh ra sáng kiến và tự tay lo liệu, không cho Victoria biết gì hết. Đúng hôm đó, Beckham sắp đặt cho Victoria và hai con Brooklyn và Romeo (con thứ ba Cruz còn nhỏ, mới một tuổi nên ở lại) bay từ Madrid (nơi anh đang chơi cho Real Madrid) về “Lâu đài Beckham” Beckingham Palace ở London. Tại đây, trước sự chứng kiến của số ít bạn bè và người thân cùng hai con, trong căn phòng tràn ngập hoa hồng, Beckham đã quỳ gối trước Victoria 31 tuổi, mang áo choàng trắng do tự tay Beckham chọn để một lần nữa... ngỏ lời cầu hôn và được nàng hết sức ngỡ ngàng, không nói nên lời, chỉ biết... O.K! Quả là siêu sao làm đám cưới có khác!