Bắt một cựu cầu thủ CLB Tiền Giang

Theo ông Minh, Trúc Giang chơi cá độ bóng đá World Cup 2010 và thắng một đối tượng tên P. ở TP Mỹ Tho 65 triệu đồng. Do P. không chung độ nên ngày 27-7, Trúc Giang đã nhờ hai “đàn em” bắt P. đưa tới một khách sạn ở Long An giam lỏng rồi yêu cầu gia đình đem tiền tới chuộc. Nhận được tin, công an đã truy xét và bắt được hai đối tượng mà Trúc Giang thuê.

Khi hay tin “đàn em” bị bắt, Trúc Giang đã thả P. vào chiều 27-7 và đến công an đầu thú vào ngày hôm sau. Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Tiền Giang quyết định tạm giữ Trúc Giang để điều tra.

Một quan chức CLB Hải Nhân Tiền Giang xác nhận Hồ Trúc Giang là cầu thủ của CLB được đăng ký tham gia thi đấu Giải hạng nhất 2010 nhưng do không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn nên đã thanh lý hợp đồng sau khi kết thúc giai đoạn 1.

Theo V.TR (Tuổi Trẻ)