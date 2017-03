Bất ổn ở Bangkok liên quan đến AFF Cup: Malaysia vẫn chờ

ng Worawi “mở đường máu” nếu máy bay chở quan chức và các đội khách không hạ cánh được tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi hay sân bay nội địa Don Muang vì lý do an ninh thì có thể đáp xuống sân bay Ta Pao. Nhưng ý kiến này không được xem xét bởi đấy chỉ là suy nghĩ của một người đứng đầu tổ chức bóng đá trong bối cảnh tình hình mất kiểm soát xảy ra ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của hàng trăm người. Nếu có điều chẳng lành xảy ra thì FAT phải nhận trách nhiệm rất nặng nề vì an ninh bất ổn ở Bangkok đã được cảnh báo nhưng tình hình ngày một leo thang trước khi giải đấu diễn ra.

Mặt khác, hiện nay các lực lượng vũ trang ở Bangkok rất mỏng vì còn phải dàn trải đối phó với các cuộc biểu tình nên chưa có một lời bảo đảm nào cho việc siết chặt an ninh cho AFF Cup.

Hôm qua, Tổng Thư ký LĐBĐ Malaysia (FAM) Datuk Azzudin có một cuộc trao đổi mang tính cá nhân với Chủ tịch Worawi bên lề AFC Gala tại Thượng Hải. Ông Worawi vẫn khẳng định tình hình đang nằm trong sự kiểm soát. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát của AFF lại cho rằng tình hình không lấy gì đảm bảo cho các đội bóng ngay từ khi đặt chân xuống sân bay.

Trong khi tình hình rối ren ở Thái Lan vẫn đang tiếp diễn thì Malaysia tỏ ra rất thông cảm và chia sẻ về sự cố này. Họ muốn hợp tác với nhau nếu AFF Cup không thể diễn ra ở Thái Lan sẽ đưa về Malaysia. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Malaysia - ông Datuk Abdul Rahim đã thúc giục các quan chức của FAM sang Bangkok để theo dõi diễn biến cùng FAT và thường xuyên gửi thông tin về cho FAM để kịp ứng phó nếu AFF có thông cáo chính thức gửi đến Malaysia thay quyền Thái Lan đăng cai bảng B.

Cho đến lúc này, AFF vẫn như ngồi trên lửa vì phải chờ diễn tiến chính trị ở Bangkok để đưa ra quyết định độc lập, trung thực mà không phải quá phụ thuộc vào các báo cáo của FAT.