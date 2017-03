Bầu chọn VĐV tiêu biểu 2008: Chọn người tài đức!

Với những thành tích đã đạt được tại các đấu trường lớn, lực sĩ cử tạ Hoàng Anh Tuấn và võ sĩ kata Nguyễn Hoàng Ngân cùng các tuyển thủ bóng đá Vũ Phong, Hồng Sơn, Công Vinh, Như Thành... trở thành các ứng viên nặng ký cho danh hiệu cao quý này.

Sau chiếc HCB Olympic của Trần Hiếu Ngân, tám năm sau thể thao Việt Nam mới có thêm chiếc HCB do Hoàng Anh Tuấn giành được. Ngoài ra, Anh Tuấn còn thêm hai HCV, một HCĐ vô địch châu Á, HCV giải May Mắn Bắc Kinh 2008. Thành tích ấn tượng của Hoàng Anh Tuấn sẽ giúp các nhà báo nhớ nhiều đến anh nhưng lực sĩ này nhiều khả năng lại mất điểm sau vụ đôi co với ông thầy cũ Stephan Tupurov.

Với Nguyễn Hoàng Ngân thì việc đoạt chức vô địch thế giới (nội dung kata) ngay trên đất nước sản sinh ra môn võ karate - Nhật Bản đã giúp chị ghi điểm son trong mắt các phóng viên trong nước. Thời điểm ấy, báo chí Nhật Bản cũng phát sốt với nhiều bài viết ca ngợi và trân trọng Hoàng Ngân lẫn karate Việt Nam nói chung. Hoàng Ngân còn rất thành công khi đoạt ba chức vô địch giải Pháp, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng trong năm 2008.

Bất ngờ từ chức vô địch AFF Cup làm nên lịch sử, các tuyển thủ Vũ Phong, Công Vinh, Vũ Như Thành, thủ môn Hồng Sơn được chọn mặt gửi vàng sau một năm vắng bóng ở cuộc bầu chọn 2007. HLV Mai Đức Chung cùng người trợ lý Lê Thụy Hải cũng được tiến cử dựa vào chức vô địch Merdeka Cup rất ấn tượng của bóng đá Việt Nam.

Riêng với công lao của HLV Calisto, do điều lệ chỉ bầu chọn ra những HLV Việt Nam nên BTC sẽ dành một giải thưởng đặc biệt để vinh danh ông thầy người Bồ Đào Nha cũng như HLV Stephan Tupurov.

Môn điền kinh, VĐV tiêu biểu 2007 Trương Thanh Hằng sẽ có mặt trong tốp 10 nhờ ba chiếc HCV tại giải Grand Prix châu Á và HCB giải Các ngôi sao châu Á. Riêng VĐV chuyên trị cự ly ngắn Vũ Thị Hương có tên trong bảng vàng với chiếc HCB Grand Prix châu Á, HCĐ Ngôi sao châu Á, lọt vào vòng hai 100 m nữ Olympic Bắc Kinh.

Ở môn cờ vua, kỳ thủ nhí tám tuổi Võ Minh Thắng đã giúp cờ vua Việt Nam bay cao nhờ chức vô địch thế giới và Đông Nam Á lứa tuổi U-10 cũng nhận được nhiều phiếu bầu chọn.