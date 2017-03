Bầu Đức (HA Gia Lai): “Làm bóng đá đừng dối lòng”

“Muốn vô địch, HLV phải thuộc lòng cầu thủ”

Bầu Đức kể: “Tôi thích phong cách cầm quân của Hữu Thắng (SL Nghệ An) rất lâu rồi, từ mấy năm trước kia. Thắng có đam mê, am hiểu tường tận ngóc ngách và quan trọng là “nắm” được quân. Đầu mùa này, nếu Thắng không vì cái tình quê hương Nghệ An thì đã chắc chắn về HA Gia Lai rồi. Bóng đá bây giờ phức tạp lắm. HLV không “đọc” được quân cả trên sân lẫn ngoài đời thì chết. Tôi chỉ thiếu một HLV thuộc lòng cầu thủ như thế nữa là vô địch thôi”.