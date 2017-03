Bầu Đức không tin ĐT Long An rớt hạng

“Lượt trận cuối, ĐT Long An sẽ thắng Thanh Hóa, trong khi HP Hà Nội sân nhà thua Khánh Hòa và Hải Phòng thua đội khách Hà Nội ACB. Tin tôi đi, bóng đá Việt Nam điều gì cũng có thể xảy ra”.

Điều khiến bầu Đức tin tưởng ĐT Long An trụ hạng dù cơ hội chỉ là 0,01% xuất phát từ việc ông lo ngại bóng đá sạch sẽ thất thế. Bầu Đức xuýt xoa: “Nếu như ĐT Long An mà rớt hạng thì thật đáng tiếc cho V-League. Bầu Thắng có cái tâm làm bóng đá cực kỳ trong sáng và tôi rất đồng cảm với ông ấy riêng về chuyện này. ĐT Long An đã chơi một thứ bóng đá rất sạch sẽ và chính họ là một trong những đội bóng có công rất lớn cho việc đặt nền móng bóng đá chuyên nghiệp”.

Hai người bạn thân có chung quan điểm làm bóng đá sạch. Ảnh: X.HUY

Bầu Đức chia sẻ về những năm đầu V-League chỉ có ĐT Long An và HA Gia Lai tiên phong góp phần cải cách cho nền bóng đá. Điểm chung giữa họ chính là quan điểm làm bóng đá không vung vít tiền bạc vào những vụ chuyển nhượng đình đám trên thị trường. Ông nhấn mạnh: “Tôi dám cá nếu dùng tiền mà “chơi” thì chẳng CLB nào ở V-League địch lại nổi tôi và bầu Thắng. Nhưng quan điểm của chúng tôi là không chụp giựt rồi phá giá nhau như các đội khác đang làm. Ngoài ra, vấn đề của V-League còn là công tác trọng tài như dư luận đã nêu. Rõ ràng ở mấy trận nhạy cảm, khi ban tổ chức soi lại băng thì nhiều trọng tài có vấn đề bị kỷ luật, bị treo còi. Một số trọng tài đã làm xấu đi hình ảnh V-League…”.

TẤN PHƯỚC