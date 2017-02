Bầu Đức ra sân, Phượng “nở”

Sau trận thắng đậm Cần Thơ 3-0, bầu Đức cười thỏa mãn khi các cầu thủ “gà nòi” của mình bỏ túi 3 điểm và quan trọng hơn là lần đầu thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng V-League.

Nỗi lo lắng các chân sút trẻ là trụ cột của đội tuyển U-22 Việt Nam có nhiệm vụ săn vàng SEA Games của bầu Đức dần giải tỏa. Ông chia sẻ đội hình HA Gia Lai chấp ngoại binh vẫn vận hành ổn, chỉ thiếu mỗi bàn thắng lâu dần làm các cầu thủ trẻ thiếu tự tin. Vì thế, trận thắng đội khách Cần Thơ như một bước ngoặc giúp học trò ông Nguyễn Quốc Tuấn tìm lại chính mình, không chỉ ở V-League mà còn gánh nặng lên ngôi Đông Nam Á.



Bầu Đức và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn trên sân Pleiku chiều 12-2. Ảnh: HÀ NGỌC CHÍNH

Hậu vệ biên trái đội U-22 quốc gia Văn Thanh vẫn đá tiền đạo trong màu áo HA Gia Lai nhưng khác với bốn trận đấu trước, anh đã khai hỏa. Một cú sút hiểm hóc thành bàn ở giữa hiệp hai đã giúp đồng đội lên tinh thần rất cao.



Và điều chờ đợi của bầu Đức với “gà cưng” Công Phượng đã đến. Hai cú sút cầu môn ăn bàn của chân sút này chỉ trong 10 phút đã vùi dập Cần Thơ với tỉ số đậm 3-0. Điều quan trọng hơn khi Phượng “nở” không chỉ giúp cho cá nhân anh lấy lại sự tự tin và bản năng ghi bàn vốn có mà còn làm HLV Hữu Thắng của đội tuyển U-22 Việt Nam thở phào.



HA GIa Lai có chiến thắng đầu tay với cú đúp của Công Phượng và một bàn của Văn Thanh. Ảnh: HÀ NGỌC CHÍNH

Loạt trận đấu muộn chiều 12-2, hai đội chủ nhà khác đều thua đau. SL Nghệ An trên sân Vinh đã ghi bàn bàn thắng trong hiệp một vào lưới Quảng Nam lại bị khách lội ngược dòng ngoạn mục. Lần lượt Claudecir (cú đúp), Đại Dương và Thanh Hưng sút thủng lưới SL Nghệ An để thắng 4-2.



Trong khi đó, Sanna Khánh Hòa trên sân nhà hai lần để lọt lưới đều xuất phát từ sai lầm của hàng thủ. Ngoại binh Chaher từ một tình huống đá phạt góc đã vung tay như một vận động viên bóng chuyền khiến đội nhà chịu phạt đền. Và chân sút Vũ Minh Tuấn đã không khó chiến thắng trên chấm 11m. Sau đó, đến lượt thủ thành Tuấn Mạnh phá bóng đập chân đồng đội Đình Nhơn đốt lưới nhà.

+ Bảng xếp hạng sau vòng 5 V-League: 1. Thanh Hóa (13 điểm); 2. Quảng Nam (11 điểm); 3. Hà Nội (10 điểm); 4. Hải Phòng (9 điểm); 5. SHB Đà Nẵng (8 điểm); 6. Sài Gòn (8 điểm); 7. B. Bình Dương (6 điểm); 8. Than Quảng Ninh (6 điểm); 9. SL Nghệ An (5 điểm); 10. Sanna Khánh Hòa (5 điểm); 11. Long An (4 điểm); 12. HA Gia Lai (4 điểm); 13. TP.HCM (4 điểm); 14. Cần Thơ (4 điểm).