Bầu Hiển sở hữu…5 đội bóng?

Băng rôn trên sân Long An có nội dung “Bầu Hiển có thể sở hữu (logo năm CLB khác nhau) nhưng không thể mua được tình yêu khán đài như fan”.

Năm CLB đó gồm Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng, QNK Quảng Nam, Sài Gòn và một dấu chấm hỏi dành cho Than Quảng Ninh. Sở dĩ có dấu hỏi này vì liên quan đến việc Ngân hàng SHB của bầu Hiển tài trợ cho đội bóng đất mỏ Than Quảng Ninh. Trả lời về vấn đề trên, Giám đốc điều hành CLB Than Quảng Ninh, bà Bằng Giang, cho biết SHB là nhà tài trợ cho CLB nhưng không dính dáng gì đến bầu Hiển.

Bầu Hiển được nhiều CLB tung hô như thế, còn các CĐV SL Nghệ An thì đặt dấu hỏi có phải Than Quảng Ninh cũng sẽ “thuộc” ông bầu này? Ảnh: CCT

Thực tế việc ông Đỗ Quang Hiển có tầm ảnh hưởng đến các đội bóng Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng từ năm 2001 đến nay là không bàn cãi. Bầu Hiển từng xuống sân thưởng nóng cho hai đội này và ngay cả các cầu thủ cũng xem ông mới là ông chủ đích thực. Các CĐV của hai đội cũng thường xuyên đưa hình ảnh của bầu Hiển lên khán đài cổ vũ như một hình thức tri ân ông bầu có công sáng lập và thêm sức sống cho đội bóng.

Cách đây ba năm, VFF từng cử đoàn thanh tra tư cách pháp nhân đối với các đội bóng này của bầu Hiển và kết luận ông không có chức danh gì trong CLB. Tuy nhiên, cả làng bóng ai cũng hiểu chức danh chỉ là hình thức. Còn phần bản chất thì các cầu thủ, các đội đều coi ông là ông chủ và đều hân hoan với những phần thưởng ông móc hầu bao ra tặng cùng việc hứa đầu tư lẫn tuyên bố thành tích. Như mới đây ông đã công khai nói rằng mùa tới Sài Gòn sẽ là đội bóng đáng gờm và cạnh tranh chức vô địch.

Sau này bầu Hiển còn tham gia tài trợ vào hai đội bóng khác là QNK Quảng Nam và hồi đầu mùa này chung tay chuyển đổi CLB Hà Nội sang tên Sài Gòn. Mới đây nhất SHB hỗ trợ cho bóng đá Than Quảng Ninh để lại nhiều nghi vấn như cái cách CĐV SL Nghệ An đặt dấu chấm hỏi.

Về việc này, HLV Lê Thụy Hải đã nói thẳng V-League mùa này, nếu ba đội nhường điểm cho một đội thì chẳng ai chơi lại. Ông Hải dẫn chứng ở mùa giải 2012, Hà Nội T&T từng dốc sức cầm chân Sài Gòn Xuân Thành giúp “người anh em” SHB Đà Nẵng vô địch V-League và nhiều khả năng kịch bản này sẽ lặp lại.

Làng bóng Việt Nam từng kể lại câu chuyện có thật đó là sau mùa bóng 2012 khi Sài Gòn Xuân Thành không thể vô địch sau trận cuối bị Hà Nội T&T cầm chân cho SHB Đà Nẵng vô địch, ông bầu Nguyễn Đức Thụy của đội Sài Gòn Xuân Thành đã tuyên bố với nhiều nhà làm bóng đá: “Làm bóng đá, đầu tư bóng đá tốn kém rất nhiều mà bị chèn ép. Ai cũng thấy đội Sài Gòn Xuân Thành của tôi bị một đội ôm chân, còn một đội thì được bơm điểm. Đánh kiểu đấy thì ai đánh lại. Tôi sẽ nghỉ và bỏ bóng đá vì sân chơi này bất công quá mà các anh ở VFF biết nhưng cứ để nó hủy hoại!”. Kết quả là sau đó bầu Thụy bỏ đội bóng thật.