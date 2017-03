B.Bình Dương tập khai Xuân

Vì phải tiếp CLB Shandong Luneng (Trung Quốc) trên sân nhà trong trận đầu tiên ở AFC Champions League 2015 vào ngày 24-2 (mùng 6 Tết) nên B.Bình Dương là đội bóng V-League tập trung trở lại sớm nhất từ ngày 21-2 (mùng ba Tết). Tuy nhiên, đến buổi tập thứ hai, các cầu thủ mới được lãnh đạo CLB đến sân chúc Tết.



Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải lì xì cho các cầu thủ

Do Tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đá Becamex Bình Dương Cao Văn Chóng năm ngoái từng đem lại may mắn khi lì xì chúc Tết đội sau Tết Giáp Ngọ 2014 (đội sau đó đã vô địch V-League 2014) nên tết năm nay, chủ tịch Hội đồng quản trị công ty và là chủ tịch CLB Nguyễn Minh Sơn tiếp tục “tín nhiệm” để ông Chóng lì xì chúc Tết đội với hi vọng đội sẽ tiếp tục thi đấu thành công ở mùa giải 2015. Các cầu thủ B.Bình Dương tỏ ra khá hào hứng khi được lì xì chúc Tết, đặc biệt là các cầu thủ ngoại vì ý nghĩa lì xì đem lại may mắn cho cả năm.

Ở buổi tập thứ hai này, đội chủ yếu tập nhẹ trước khi kết thúc buổi tập bằng trò chơi sút 11m đưa bóng tìm đúng xà ngang. Ai đá trúng thì ra ngoài, người chưa đá trúng thì tiếp tục sút để tìm ra người cuối cùng thua cuộc và phải bỏ tiền mời toàn đội đi uống cam vắt. Ở trò chơi này, trung vệ Phạm Minh Đức cuối cùng là người thiếu may mắn trong lượt sút chung kết với thủ môn nhập tịch Quốc Thiện Esele.

Nói về kỳ nghỉ Tết của mình cũng như về trận đấu sắp tới với Shandong Luneng ở AFC Champions League 2015, tiền đạo Công Vinh hào hứng nói: “Tết năm nay, tôi rất vui khi được chung vui cùng gia đình nhỏ của mình ở nhà mới tại TP.HCM. Các đối thủ của B.Bình Dương ở AFC Champions League 2015 đều rất mạnh, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để có thể ngẩng cao đầu khi rời giải”.

Các cầu thủ Shandong Luneng cũng đặt chân đến Bình Dương vào chiều 22-2 để chuẩn bị cho trận đấu. Đây là đối thủ rất mạnh khi có ba tuyển thủ quốc gia Trung Quốc và dàn tấn công đều là các ngoại binh đến từ Barazil (3) và Argentina (1).

Theo Nguyên Khôi (TTO)