BCVN qua giải VĐQG: Chọn hai đội hình cho SEA Games

Hai cuộc đăng quang có hậu Đêm chung kết, Tràng An Ninh Bình gặp Sao Vàng Biên phòng, cựu HLV đội tuyển quốc gia Nguyễn Mạnh Hùng ngồi “chết” trân trên băng ghế chỉ đạo khi các học trò bị các tay đập Sao Vàng Biên phòng quật cho tơi tả. Từ một hiện tượng của năm, Sao Vàng Biên phòng giành quyền có mặt chơi trận chung kết đầu tiên trong lịch sử kể từ ngày thay tên. Đêm 26-7, lịch sử hào hùng từ ngày còn là Công an vũ trang rồi Bộ Tư lệnh biên phòng một lần nữa được khơi dậy dưới sự tiếp lửa của hàng trăm khán giả mặc áo lính hò hét đến lạc giọng. Ngoài sự xuất sắc trong các pha tổ chức tấn công của cây chuyền hai Đình Toàn, những cái tên Ngọc Kiên, Thanh Hải, Vũ Bôn cùng tay đập người Trung Quốc - Bin Wang thay phiên nhau tận dụng những cú đánh chồng, đánh biên, đập nhú đầy dũng mãnh khiến con tàu Tràng An Ninh Bình chông chênh, chìm dần vào vô vọng! Cùng lúc tại Nhà thi đấu Quân đoàn 4, các cô gái Bình Điền Long An cũng thực hiện được điều tương tự khi buộc Bộ tư lệnh Thông tin phải trở thành cựu vương sau bốn séc đấu nghẹt thở và bước lên ngôi cao. Giải vô địch đã khép lại với kết thúc có hậu cùng những sự đổi ngôi ngoạn mục. MINH QUANG