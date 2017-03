‘Bẻ còi’ và chuyện làm dâu trăm họ

Người anh em của SHB Đà Nẵng là Hà Nội T&T mùa này cũng… than trọng tài ép Hà Nội T&T… Cảnh làm dâu trăm họ thật khó.

Năm 2008, khi đó ông Phạm Phú Hòa còn làm trưởng đoàn của ĐT Long An đến Đà Nẵng làm khách khi Eduardo ghi bàn, trọng tài Nguyễn Xuân Hòa công nhận bàn thắng sau đó “bẻ còi” không công nhận khi từ trên khán đài giám sát và Phó Ban tổ chức giải Mai Đức Chung xuống sân khuyên trọng tài Hòa thì vị vua sân cỏ… “bẻ còi”. Sau đó vì hàng loạt áp lực trọng tài Hòa quyết định tự treo còi vĩnh viễn. Lần đó ông Phạm Phú Hòa phản ứng thật gay gắt nhưng cuối cùng cũng không xoay chuyển được. Vài năm sau khi SHB Đà Nẵng vào sân Long An làm khách thì xảy ra một chuyện tương tự, lúc ấy SHB Đà Nẵng vẫn là HLV Lê Huỳnh Đức còn phía ĐT Long An và HLV McMenemy, trọng tài công nhận bàn thắng từ cú sút của một cầu thủ ĐT Long An. Trọng tài chỉ tay lên khu vực giữa sân, tức đã công nhận bàn thắng. Lúc đó HLV Lê Huỳnh Đức phản ứng quyết liệt vì có một nhóm cầu thủ ĐT Long An rơi vào thế việt vị. Lý lẽ của trọng tài là nhóm cầu thủ việt vị của ĐT Long An không can thiệp vào tình huống này. Còn lý lẽ của HLV Huỳnh Đức là dù nhóm cầu thủ việt vị không can thiệp vào tình huống nhưng chính họ đã làm khuất tầm nhìn của thủ môn Nguyễn Thanh Bình làm thủ môn không quan sát bóng được và thua bàn. Cuối cùng trọng tài “bẻ còi” không công nhận bàn thắng. Lần ấy đến lượt ĐT Long An lẫn Chủ tịch CLB Võ Quốc Thắng lúc bấy giờ phản ứng quyết liệt nhưng phần hơn vẫn thuộc về đội SHB Đà Nẵng.

Và vòng đấu thứ bảy V-League vừa qua thì trọng tài Hoàng Ngọc Hà lại “bẻ còi” trên sân Chi Lăng nhưng lần này là không công nhận bàn thắng của SHB Đà Nẵng ghi vào lưới QNK Quảng Nam.

Chuyện “làm dâu trăm họ” của vua sân cỏ luôn bị các bên chỉ trích dường như là một phần đồng hành của bóng đá thế giới. Nhưng với ta thì trước đây thường là SHB Đà Nẵng được ưu ái nhưng bây giờ thì ngược lại. Thậm chí là đã có ông trưởng đoàn của một CLB còn thốt lên rằng mùa này trọng tài ưu ái cho đội bóng của ông này, ông nọ.

