Beckham sẽ đến Việt Nam!

Việt Nam từng từ chối Totti Cuối năm 2007, phía Việt Nam cũng từng nói không với lời đề nghị đưa 2 CLB danh tiếng của Italia là Lazio Roma và AS Roma đến Hà Nội du đấu. Khi đó, lúc thì không xếp được lịch khi thì không “ngồi lại” được với phía Thái Lan và Singapore nên kế hoạch trở nên không khả thi. Vào thời điểm đó khi thủ quân của AS Roma là Francesco Totti còn là “hàng hot” thì phí ra sân 200.000 USD sẽ không thấm vào đâu so với số tiền thu về khi tổ chức trận đấu giao hữu giữa ĐTVN và đội bóng đến từ Thủ đô của Italia.