Đầu mùa giải 2008, mới vòng thứ ba thì SHB Đà Nẵng thua ĐT Long An ở lượt đi khiến HLV Phan Thanh Hùng mất ghế để HLV Huỳnh Đức ngồi vào. Đến lượt về SHB Đà Nẵng đang khốn khó chỉ thua một trận nữa là có nguy cơ rớt hạng thì trọng tài Nguyễn Xuân Hòa bị các quan chức ép “bẻ còi” biến đúng thành sai. Sự cố khiến sau đó trọng tài Hòa vì tự trọng với nghề nên treo còi vĩnh viễn.

Lượt đi giải năm nay giữa ĐT Long An và SHB Đà Nẵng trên sân Long An cũng xảy ra sự cố "bẻ còi". Lần này lại là bàn thắng của ĐT Long An không được công nhận. Chỉ có điều là trọng tài Đức Vũ "bẻ còi" đúng sau khi được HLV Huỳnh Đức “dạy luật” chứ không phải vì quan chức can thiệp.

2. Những năm đầu lên chuyên nghiệp bóng đá Đà Nẵng và ĐT Long An rất thân thiện. Những giải đấu khởi động trước mùa giải (Cúp Prudential), ĐT Long An là khách mời không thể thiếu của chủ giải Đà Nẵng. Hồi ấy mỗi lần về Đà Nẵng dự giải, ĐT Long An đóng quân ngay trong khu vực sản xuất gạch của mình thuộc địa bàn Quảng Nam nhưng cách Đà Nẵng chỉ 10 phút đi ô tô. Mối quan hệ thân tình ấy trải qua bao sóng gió.

Chiều nay hai đội lại gặp nhau trong hoàn cảnh Gạch chưa thoát hiểm còn SHB Đà Nẵng thì đã hoàn thành nhiệm vụ.

Mà ở Đà Nẵng hiện có người của ĐT Long An ngày nào chính là đội trưởng Minh Phương. Người ra đi mà còn cái tình rất lớn với đội cũ. Trong khi đó, nội bộ đội Đà Nẵng thì đang có chiều hướng phân ly vì các nhóm cầu thủ địa phương và cầu thủ ngoài tỉnh mâu thuẫn âm ỉ.

Chính HLV Huỳnh Đức cũng đang có dấu hiệu chán ngán căn bệnh kinh niên của đội Đà Nẵng và không chừng hết giải này HLV Huỳnh Đức sẽ ra đi.

Hoàn cảnh ấy có thể dẫn đến sự kiện SHB Đà Nẵng ở nhóm trên thua đội đang cần phao cứu sinh và với “bệnh” V-League thì đó cũng là điều… bình thường.

TẤN PHƯỚC