Berbatov thất bại tại MU

Mùa Hè năm 2008, HLV Alex Ferguson đã tung ra gần 31 triệu bảng để đưa Berbatov về Old Trafford. Thế nhưng tiền đạo người Bulgaria đã không chứng tỏ được giá trị đích thực của mình. Anh chỉ lập công tổng cộng 14 lần ở mùa bóng đầu tiên thi đấu cho Quỷ đỏ.

Dimitar Berbatov đã giành cú đúp (Giải VĐTG các CLB và Premier League) cùng M.U ở mùa bóng 2008/09. Tuy nhiên tầm ảnh hưởng của anh với thành công của Quỷ đỏ là không nhiều. Đích thân ngôi sao người Bulgaria cũng đã lên tiếng công nhận điều này.

Cựu cầu thủ Tottenham nói: “Ở mùa bóng đầu tiên (khoác áo M.U) tôi đã rất thất vọng. Tôi cần phải nhìn thẳng vào thực tế này.

Tôi đã phải chịu áp lực rất lớn, và điều đó khiến tôi thất bại trong việc chứng tỏ tài năng của mình. Đáng ra tôi đã phải làm nhiều hơn thế để đền đáp lại sự kỳ vọng của NHM”.

Phong độ tệ hại của Berba khiến anh bị chỉ trích nặng nề. Và anh thừa nhận từng nhiều đêm mất ngủ vì điều đó.

Dimitar Berbatov thổ lộ tiếp: "Tôi không biết mình đã làm điều gì sai. Có thể là do may mắn, có thể là do chính tôi…ai biết được?

Hàng đêm tôi luôn trằn trọc với suy nghĩ, mình phải làm tốt hơn nữa để thay đổi phong độ”.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn trên, Berbatov tuyên bố sẽ nỗ lực hết mình ở mùa bóng năm nay để đền đáp lòng tin của giới mộ điệu.