Đó là sự phức tạp thường thấy ở các đội bóng bởi trong thành phần một tập thể rất hay nảy sinh bè phái, quyền lực…

Với AFF Cup 2012, sau thất bại trở về của đội tuyển Việt Nam, một số cầu thủ cũng than phiền ở đấy có nhiều thành phần bằng mặt chứ không bằng lòng và thậm chí là có những tranh cãi quyền ông HLV phó to hơn ông HLV trưởng (!?). Lại cũng có những than phiền rằng ông phó chủ tịch đi theo đội bóng quyền to hơn cả ông trưởng đoàn bởi ông quen việc và quen mặt, quen tính cầu thủ thế nên mới có chuyện ông phó ngồi khu kỹ thuật còn ông trưởng thì lên khán đài.

Lâu nay chuyện bình đẳng ở đội tuyển ít được nhắc đến một phần vì nhà cầm quân không đủ mạnh cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Lại cũng có phần nhà cầm quân hay bị chi phối của “cấp trên”.

Thế mà ở đội tuyển lần này thì sự bình đẳng lại là thế mạnh. Một phần vì chính ông Hoàng Văn Phúc có kinh nghiệm làm trẻ, phần vì ông chẳng có gì để mất và xác định cứ làm theo cách của mình được thì tốt không được thì ông trở về gõ đầu trẻ. Ngoài ra, cũng phải kể đến việc mạnh tay trẻ hóa và xác định bắt đầu từ nền tảng trẻ có tư tưởng tốt nhằm xóa đi những tai nạn buồn ở SEA Games 26 và AFF Cup 2012 mà ai cũng thấy, cũng biết nhưng không dám nói ra. Lần này thì xác định tránh để vào thế khó xử và tạo ra sự bình đẳng nơi các cầu thủ trẻ.

Đội tuyển bây giờ chưa thấy chuyện bè phái và cũng không thấy phe nhóm hoặc tẩy chay nhau như hồi các cầu thủ Việt kiều Ludovic hay Toi Lê Hoàng đá thử đội tuyển thì chạy chay không bóng bởi chẳng ai đưa hay có đưa thì cũng “banh khó đấy đố làm ăn gì được”.

Sự bình đẳng ở đội tuyển còn ở chỗ HLV Hoàng Văn Phúc cho tất cả đều có cơ hội thử nghiệm và thể hiện rồi ông mới chọn ra đội hình tốt nhất. Nó khác với kiểu book chỗ như nhiều HLV tiền nhiệm hoặc vì ngại “cầu thủ lớn” hoặc sợ sức ép của dư luận.

Chắc chắn đội tuyển thời Hoàng Văn Phúc còn phải thử thách và điều chỉnh rất nhiều, thậm chí là họ có thể không thành công ở giải đấu lớn như Asian Cup nhưng nếu cứ đà này thì đấy sẽ là đội tuyển ở tương lai.

NGUYỄN NGUYÊN