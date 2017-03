Bình Dương - Khánh Hòa: Thách thức cùng Euro

Với người hâm mộ Việt Nam thì quả bóng Europass chen ngang lại có cái hay của nó. Gần một tháng qua, đấy là giai đoạn tĩnh trên các sân cỏ nhưng lại rất động trong công tác tổ chức và chấn chỉnh tổ chức hậu sự cố sân Vinh. Ngoài chuyện ông trưởng giải Nguyễn Hữu Bàng bị đẩy lên thay ông Dương Nghiệp Khôi xin rút sau “gợi ý” của bộ là hàng loạt động tác rà soát lại vấn đề an ninh ở sân bóng. Đấy cũng là thời gian mà Thứ trưởng Nguyễn Trọng Hỷ, cũng là chủ tịch VFF đã nhọc công trong việc kết hợp với Bộ Công an để hình thành một “công lệnh” gửi đến giám đốc sở công an các địa phương trong việc có trách nhiệm và tích cực hỗ trợ các ban tổ chức sân hoàn thành nhiệm vụ. Đấy cũng là thời gian mà ở trên đã dội xuống thật nhiều trong công tác chấn chỉnh ở các sân bóng để tránh xảy ra những thảm cảnh và loạn đả gây mất lòng tin và các sân bóng buộc phải làm bản cam kết giữ an ninh, an toàn trật tự trong trận đấu.

Trái bóng Cúp Quốc gia chấp nhận lăn trong mùa Euro như một sự thách thức sau hàng loạt động tác nắn và chấn chỉnh của người trong cuộc.

Chiều nay, lúc 15 giờ 30, sân Bình Dương sẽ chứng kiến trận bán kết 1 giữa Bình Dương và Khánh Hòa. Một trận đấu mà ông tân trưởng giải có thể sẽ không lo lắng nhiều vì Bình Dương là một trong những sân có hệ thống bảo vệ tốt nhất nước với đội ngũ phòng và chống rất chuyên nghiệp. Đây cũng là đội bóng có hội cổ động viên chuyên nghiệp không kém. Theo thông báo từ Hội cổ động viên Bình Dương thì để ủng hộ cho giải, hội sẽ căng hai bande role “Tẩy chay nạn hooligan” và “Nói không với bạo lực” như một lời tuyên thệ mà Hội cổ động viên Bình Dương tin các hội cổ động viên ở các sân khác cũng đồng tình với “chiến dịch làm lành mạnh bóng đá Việt Nam”.

Tương tự, vào lúc 16 giờ, sân Thiên Trường (Nam Định) sẽ diễn ra cặp đấu Nam Định - Hà Nội ACB. Một trận đấu mà người xem có lẽ không nặng nề với chuyện thắng thua bằng việc công tác tổ chức trên sân bóng và thái độ của cầu thủ khi trở lại với nhịp lăn trên sân nhà.

Hy vọng sau thời gian tĩnh, trái bóng trên các sân cỏ Việt Nam sẽ động trở lại với một diện mạo mới.