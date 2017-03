Bình Dương thuê tay đua ngoại

Đặc biệt trong đội hình CTNMT Bình Dương có sự xuất hiện của tay đua nước ngoài người Singapore Lee Serena tham gia.

Nếu hai đội Seoul và Malaysia từng nhiều lần tham dự giải thì các tuyển thủ Nhật là một ẩn số. Trong thành phần các CLB Việt Nam việc thiếu vắng hai tuyển thủ chủ lực Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thị Thật do bận tập huấn nước ngoài sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến thành tích của CTNMT Bình Dương và GVB An Giang. Tuy nhiên, đó cũng chính là cơ hội để các tuyển thủ khác như Ngọc Trang (Bình Dương), Phan Thị Liễu, Nguyễn Thị Thà (An Giang), Nguyễn Thị Thu (Đồng Tháp)… thể hiện tài năng trước các đối thủ quốc tế.

Giải năm nay có tổng lộ trình 436,5 km chia thành sáu chặng thi đấu qua các tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, TP.HCM, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ và về đích tại TP Long Xuyên ngày 13-7.

M.QUANG