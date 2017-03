Bình Dương và Đồng Nai sớm vào bán kết

ĐT Long An vùng lên với hy vọng tìm bàn thắng nhưng không cụ thể hóa được. Đến phút 80, một lần nữa bị Hoài Nam ghi bàn ấn định 2-0. Chiến thắng này giúp chủ nhà Bình Dương vào bán kết với 6 điểm sau hai lượt đấu.

Trận đấu cùng bảng trước đó, Nam Định bất ngờ thua V&V United. Giằng co đến phút 82 thì Văn Đại đột nhập khu 16,5 m buộc Anh Quang phạm lỗi và Minh Thống không bỏ lỡ cơ hội từ chấm 11 m. Cùng 3 điểm, V&V United xếp trên Nam Định nhờ đối kháng trực tiếp và cùng chờ cơ hội ở lượt đấu cuối.

Hai cặp đấu lượt trận hai bảng B diễn ra vào 8 giờ sáng, HA Gia Lai hòa SL Nghệ An 1-1 và Đồng Nai thắng Đồng Tháp 2-0. Sau trận thắng thứ hai, Đồng Nai đã giành một vé của bảng B vào bán kết. Suất còn lại, SL Nghệ An lợi thế hơn với 2 điểm (hai hòa) so với Đồng Tháp, HA Gia Lai cùng 1 điểm (một hòa, một thua).

Ngày mai (14-9), các trận đấu lượt cuối diễn ra như sau: ĐT Long An - V&V United và Bình Dương - Nam Định (bảng A, cùng đá 8 giờ); HA Gia Lai - Đồng Tháp và Đồng Nai - SL Nghệ An (bảng B, cùng đá 15 giờ 30).

PH.THỌ