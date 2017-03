Bình Dương và Hà Nội ACB tham dự AFC Cup: Thân xẻ làm đôi

Đều thất bại ở loạt đấu sớm Đồng loạt chuẩn bị cho chiến trường ACF Cup, chiều qua Bình Dương lẫn Hà Nội ACB kết thúc hai trận ra quân sớm vòng bốn V-League và hạng nhất với dư vị của sự thất bại. Trên sân Gò Đậu, “cơn địa chấn” đã xảy ra khi tân binh Quân khu 4 (bị dẫn 1-0 phút 12) làm cú lội ngược dòng ngoạn mục bắt đầu từ chấm 11 mét quật ngã đương kim vô địch Bình Dương 2-1 do hai ngoại binh Mola và Lazaro lập công. Một kết quả tệ hại đối với HLV Vital khi ông có trong tay nhiều cầu thủ là những trụ cột của đội tuyển quốc gia. Bực tức trước cái thua đau của đội nhà, khán giả Bình Dương đã trút “vật thể lạ” lên Trọng Phú (Quân khu 4) khi anh nhận hai thẻ vàng rời sân do lỗi câu giờ. Ở giải hạng nhất, trận chiến giữa chủ nhà Huda Huế tiếp Hà Nội ACB kết thúc với phần thắng 1-0 nghiêng về đội chủ sân Tự Do. Bàn thắng duy nhất phút 18 được thực hiện do công của “thần tài” Opara, ghi từ cú sút xa hơn 30 m. Giành trọn ba điểm trước ứng viên thăng hạng, Huda Huế (tám điểm) tạm tiếp quản ngôi nhì bảng từ Bình Định. MH