Bộ Nội vụ Campuchia vô địch sớm

Trận còn lại, Bộ An ninh Lào dội cơn mưa gôn vào lưới Cảnh sát Úc 7-1, trong đó có một hat trick của tiền đạo Khounsambath.

Với ba trận toàn thắng đạt 9 điểm, đội tuyển Bộ Nội vụ Campuchia đã sớm đoạt chức vô địch, dù vẫn còn một trận đấu cuối gặp chủ nhà Công an Việt Nam. Bởi theo điều lệ giải, các đội bằng điểm nhau sẽ tính đối đầu trực tiếp và hiện Bộ An ninh Lào (6 điểm, còn thi đấu một trận), Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (3 điểm, còn thi đấu hai trận) đều là bại tướng của Bộ Nội vụ Campuchia. Chủ nhà Công an Việt Nam và Cảnh sát Úc đã thi đấu hai trận vẫn chưa có điểm nào.

Lượt trận thứ 4 chiều mai (28-8) trên sân Thống Nhất: Bộ Nội vụ Campuchia - Công an Việt Nam (15 giờ 30) và Cảnh sát Úc - Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (17 giờ 30).

GH